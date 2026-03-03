Justo cuando a nivel amateur el fútbol chileno está de luto por un asesinato en plena cancha, la Liga 2D también quedó con un duelo. Fue a raíz del fallecimiento de un jugador de 19 años que en la campaña 2025 militó para Brujas de Salamanca, cuadro que está llamado a pelear por el ascenso este año.

Las referencias son para Tomás Bustamante, un jugador surgido de las inferiores de Huachipato que también tuvo un paso por Ñublense. “Recibió dos impactos de bala en el tórax y fue dejado en el Cesfam por los delincuentes que se dieron a la fuga”, informó el periodista Luis Escares.

Una información ratificada por la Fiscalía Regional de Ñuble, de donde emanó la siguiente información. “En ese establecimiento se determinó su traslado al hospital Herminda Marín, donde falleció producto de las heridas”, contaron mediante X.

Esta noticia enlutó a Brujas de Salamanca. Pero también a Ñublense. Los Diablos Rojos publicaron una nota de pésame. Esas condolencias las tomó Lorenzo Reyes, capitán del primer equipo, para dejar un mensaje muy sentido. “Mucha fuerza para su familia y sus seres queridos”, escribió Lolo en su Instagram.

La muerte de Tomás Bustamante enluta al fútbol chileno y la Liga 2D

El asesinato que ennegreció la jornada para el fútbol chileno y la Liga 2D también generó sorpresa en otro referente de Ñublense. El lateral izquierdo de los Diablos Rojos, quien también utilizó su Instagram para manifestar su pesar. “De no creer”, expuso Jovany Campusano.

“Descansa en paz, Tomy”, añadió el zurdo carrilero formado en las divisiones inferiores de Deportes La Serena, quien también alcanzó a compartir con Bustamante en Chillán. Por cierto, en su último club, Brujas de Salamanca, lo homenajearon con una publicación de su último gol.

Fue ante San Antonio Unido en condición de local. “Estamos muy tristes por tu partida, Tomy, pero queremos recordarte con alegría, la misma que tú irradiaste en nuestro club”, rezaba la introducción de aquel tanto que los brujos dejaron en su cuenta de Instagram.

