El fútbol chileno está de duelo. A raíz de la tragedia que ocurrió en la Copa de Campeones de la Región de Valparaíso, donde hinchas del Club Cerro Alegre de San Antonio asesinaron a jugador del Estrella Roja de Valparaíso, desde la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) tomaron medidas.

Luego del grave incidente en Llolleo, desde la Asociación Regional (ARFA) dictaminaron la desafiliación inmediata y de por vida del cuadro sanantonino, a la espera que se conozcan medidas contra “jugadores y dirigentes” involucrados en el incidente.

Pero desde ANFA fueron más allá, y en busca de sentar un precedente en el balompié nacional, comunicaron de forma oficial la suspensión de toda la actividad del fútbol amateur en Chile. Una medida que se extenderá hasta el próximo martes 10 de marzo.

Drástica decisión desde ANFA tras tragedia en Fútbol Amateur

En una carta firmada por Justo Álvarez, presidente nacional del organismo, se indica que “en atención a los graves hechos, acontecidos el fin de semana pasado en la Región de Valparaíso, es que se ha tomado la decisión de suspender los torneos regionales en todo el país“.

“Dicha suspensión es inmediata, inicialmente hasta el día 10 de Marzo del presente, fecha en que se comunicara las medidas definitivas al respecto“, agrega la ANFA en su escrito, donde explica los motivos detrás de la drástica decisión.

“Este tipo de hechos requieren que se tomen decisiones mucho más profundas y reflexivas“, finaliza el escrito de la entidad que agrupa a la mayor parte ligas de fútbol amateur en territorio nacional y que pertenece a la Federación de Fútbol de Chile.

