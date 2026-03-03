Arturo Vidal volvió a encender la polémica. El volante de Colo Colo participó en el podcast Enfocados, conducido por el exdelantero peruano Jefferson Farfán. Ahí se refirió sin filtro a su relación con Marcelo Bielsa en la selección chilena.

El “King” fue claro al analizar el paso del Argentino por la Roja. Si bien reconoció su capacidad como estratega, dejó en evidencia que, en lo personal, nunca logró conectar con él en el plano humano.

“Como entrenador muy bueno, pero para mí no sé, he tenido mejores entrenadores. Entrenadores que a mí me llenaban, que me hacían entrenarme feliz, aunque fuera fuerte el entrenamiento da igual”, lanzó Vidal.

El mediocampista profundizó en la sensación que le dejó el actual DT de Uruguay, asegurando que el vínculo nunca fue cercano. “Es buen entrenador, pero es una persona fría, una persona que no me llegó nunca a mí. No sé a los demás, pero yo te hablo de lo personal, no me llegó nunca a sentirme cómodo con él”, disparó.

El factor importante de un DT para Vidal

Vidal fue más allá y explicó que, para él, el factor humano es determinante en un camarín. “Aunque el entrenador sea espectacular, si la energía no está buena las cosas no van a funcionar”, reflexionó.

Eso sí, también reconoció que en términos futbolísticos el ciclo tuvo resultados. “Aunque con él funcionó, pero duró poco”, agregó, en referencia al exitoso pero breve proceso que marcó a una generación dorada.

Una vez más, el “King” demuestra que no tiene problemas en decir lo que piensa. Y cuando se trata de su paso por la selección, las confesiones siempre dejan tela para cortar.

