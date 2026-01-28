Es tendencia:
U de Chile

¡No es ni Sampaoli, ni Marcelo Bielsa! Paqui Meneghini elige al mejor DT del mundo

Fueron sus maestros y, aún así, no los puso en el pedestal más alto. El DT de la Universidad de Chile tiene a su propio favorito.

Por Jose Arias

El DT de la U de Chile eligió a su técnico favorito.
El DT de la U de Chile eligió a su técnico favorito.

Pese a que no fue el mejor inicio en la pretemporada, en Universidad de Chile sueñan con un buen 2026 con Francisco Meneghini al mando. El técnico tiene en su ADN las fórmulas de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, por lo que ilusiona a varios.

Sabremos pronto a lo que atenernos con relación al otrora DT de O’Higgins de Rancagua. Esto, debido a que la U será el primer equipo grande en debutar en la Liga de Primera y lo hará ante un siempre complicado Audax Italiano.

Sin conocer aún el estilo que le dará al elenco universitario, lo que sí sabemos de Paqui Meneghini es que se trata de un tipo ofensivo. Es por eso que la llegada de centrodelanteros era tan importante. Ahora, habrá que saber con cuál de sus maestros se identifica más.

El Gato Lucero enamora a Paqui Meneghini con pocos días en la U de Chile: “Sentí cosas muy buenas de su…”

El Gato Lucero enamora a Paqui Meneghini con pocos días en la U de Chile: "Sentí cosas muy buenas de su…"

Paqui Meneghini elige al mejor DT del mundo

Es sabido que la carrera de Paqui Meneghini en el fútbol comenzó de la mano de Marcelo Bielsa. El Loco lo tuvo como espía en su staff técnico, durante los tiempos en la Selección Chilena. Desde allí, tuvo un crecimiento explosivo.

Sin embargo, a la hora de escoger al mejor técnico, en conversación con ESPN, Paqui no eligió a su maestro de los inicios, sino a otro, completamente distinto, con el cual probablemente nunca ha hablado.

El actual DT del Romántico Viajero estuvo a nada de elegir a Marcelo Bielsa como el mejor técnico, en un ping pong realizado con la cadena televisiva ya citada. Sin embargo, en la elección final, terminó optando por Pep Guardiola.

Pep Guardiola fue el elegido por Meneghini | Getty Images

Pep Guardiola fue el elegido por Meneghini | Getty Images

¿Cuándo comienza la Liga de Primera 2026?

Será esta misma semana. El viernes 30 de enero, la Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano en el Estadio Nacional, abriendo la competencia del torneo. Este duelo está programado para las 20.00 horas.

Los de Abajo acusan confabulación de Azul Azul y la ANFP y amenazan: “El viernes no habrá fiesta…”

Los de Abajo acusan confabulación de Azul Azul y la ANFP y amenazan: “El viernes no habrá fiesta…”

