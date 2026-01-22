Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Campeonato Mineiro

“Baixinho”: Jorge Sampaoli se volvió loco en Brasil y casi se va a las manos con DT rival

El empate 1-1 de Atlético Mineiro y América Mineiro pasó a segundo plano tras el feo encontrón de los entrenadores.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Jorge Sampaoli vivió una polémica jornada.
© GloboJorge Sampaoli vivió una polémica jornada.

Jorge Sampaoli es un técnico que jamás pasa desapercibido. Para bien y para mal, algo que nuevamente quedó demostrado en Brasil con una polémica en el partido de Atlético Mineiro.

El DT argentino vive su segunda etapa en el Galo, club al que llegó en el segundo semestre del 2025. El club pasaba por un mal momento y logró meterse en la final de la Copa Sudamericana, donde terminó cayendo ante Lanús en definición a penales.

La pelea de Sampaoli en Brasil

El 2026 no ha comenzado del todo bien para Atlético Mineiro y Jorge Sampaoli. En cuatro partidos del Campeonato Mineiro, todavía no ha podido ganar. Solo suma cuatro empates, incluyendo partidos ante clubes de categorías inferiores.

En la cuarta fecha, el Galo enfrentó a América Mineiro e igualaban 1-1. Así finalizaron el primer tiempo y cuando iban a camarines, se desató el escándalo. En medio de los clásicos reclamos al árbitro, se produjo una discusión entre Sampaoli y el DT rival.

Revelan los montos que quiere U de Chile por Lucas Assadi: avisan a Jorge Sampaoli

ver también

Revelan los montos que quiere U de Chile por Lucas Assadi: avisan a Jorge Sampaoli

Sampaoli comenzó a insultar a Alberto Valentim, debiendo ser calmado por sus propios jugadores. El técnico de América Mineiro no se quedó callado y le respondió gritándole “baixinho” (bajito en español), además de hacerle gesto por su estatura.

Lo anterior terminó de descolocar a Jorge Sampaoli, quien finalmente fue tranquilizado por seguridad y llevado al camarín. La pelea se tomó los principales sitios deportivos en Brasil. Finalmente, el partido no pasó del empate y terminó 1-1.

Publicidad
Tweet placeholder

El próximo encuentro de Atlético Mineiro será este domingo 25 de enero ante Cruzeiro, en el clásico de Belo Horizonte y donde el Galo está obligado a ganar para no seguir complicándose en el Campeonato Mineiro. Jorge Sampaoli intentará dejar atrás su polémica jornada.

Lee también
Atento Sampaoli: ¿Cuánto pide la U por Lucas Assadi?
U de Chile

Atento Sampaoli: ¿Cuánto pide la U por Lucas Assadi?

Sampaoli lanza advertencia directa a la U por Lucas Assadi
U de Chile

Sampaoli lanza advertencia directa a la U por Lucas Assadi

¡Se supo todo! Filtran la razón del portazo de la U a Sampaoli por Assadi
U de Chile

¡Se supo todo! Filtran la razón del portazo de la U a Sampaoli por Assadi

La sincera reacción de Pato Yáñez al penal de Zavala: "Hue... malos"
Colo Colo

La sincera reacción de Pato Yáñez al penal de Zavala: "Hue... malos"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo