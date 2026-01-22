Jorge Sampaoli es un técnico que jamás pasa desapercibido. Para bien y para mal, algo que nuevamente quedó demostrado en Brasil con una polémica en el partido de Atlético Mineiro.

El DT argentino vive su segunda etapa en el Galo, club al que llegó en el segundo semestre del 2025. El club pasaba por un mal momento y logró meterse en la final de la Copa Sudamericana, donde terminó cayendo ante Lanús en definición a penales.

La pelea de Sampaoli en Brasil

El 2026 no ha comenzado del todo bien para Atlético Mineiro y Jorge Sampaoli. En cuatro partidos del Campeonato Mineiro, todavía no ha podido ganar. Solo suma cuatro empates, incluyendo partidos ante clubes de categorías inferiores.

En la cuarta fecha, el Galo enfrentó a América Mineiro e igualaban 1-1. Así finalizaron el primer tiempo y cuando iban a camarines, se desató el escándalo. En medio de los clásicos reclamos al árbitro, se produjo una discusión entre Sampaoli y el DT rival.

ver también Revelan los montos que quiere U de Chile por Lucas Assadi: avisan a Jorge Sampaoli

Sampaoli comenzó a insultar a Alberto Valentim, debiendo ser calmado por sus propios jugadores. El técnico de América Mineiro no se quedó callado y le respondió gritándole “baixinho” (bajito en español), además de hacerle gesto por su estatura.

Lo anterior terminó de descolocar a Jorge Sampaoli, quien finalmente fue tranquilizado por seguridad y llevado al camarín. La pelea se tomó los principales sitios deportivos en Brasil. Finalmente, el partido no pasó del empate y terminó 1-1.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El próximo encuentro de Atlético Mineiro será este domingo 25 de enero ante Cruzeiro, en el clásico de Belo Horizonte y donde el Galo está obligado a ganar para no seguir complicándose en el Campeonato Mineiro. Jorge Sampaoli intentará dejar atrás su polémica jornada.