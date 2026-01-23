El presente y futuro de Lucas Assadi es un misterio. En Universidad de Chile esperan retenerlo al menos hasta mediados de año, considerando que el deseo de Azul Azul es renovar su contrato que vence a fin de año.

Es decir, desde el primero de julio, Assadi puede negociar como jugador libre, sin rédito económico para la U, esto si no extiende su vínculo con los azules, claro.

La U rechazó la oferta del Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, mientras el propio jugador ignoró la propuesta del Metalist de Ucrania. También querían llevarse a Assadi a Israel.

Pepe Rojas golpea la mesa de Assadi en la U

Y en medio de este escenario, la U y Assadi aún no tienen claro si partirá ahora, en julio o a fin de año. El joven crack surgido en el CDA está también en la órbita del Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Hertha Berlín de Alemania, además de sonar en el mercado inglés.

Pepe Rojas le deja consejo y exigencia a Assadi en la U.

En conversación con Radio Cooperativa, el ex capitán de la U tricampeona del fútbol chileno y que se adjudicó la Copa Sudamericana 2011, José Rojas, aseguró que su deseo, consejo y exigencia para Assadi es que al menos la rompa este año completo antes de dejar al Chuncho.

“A mí me gustaría verlo un año de corrido, que agarre minutos y que se equivoque. La idea es que él vaya afuera porque tiene condiciones“, dijo Pepe Rojas.

Por otro lado, y sobre el arribo de Juan Martín Lucero al Chuncho, Rojas sentenció que “el 2025 estuvo al debe y ahora la U tiene tres delanteros de categoría. Va a estar difícil ganarse el puesto, pero ojalá que puedan encontrar rápidamente lo que quiere el técnico“.