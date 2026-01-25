José Rojas está a la espera de su partido de despedida, programado para este jueves 29 de enero, en el Estadio Nacional. Es por ello que el ex futbolista e histórico capitán de la Universidad de Chile tricampeona del fútbol chileno, y monarcas de Copa Sudamericana 2011, ha estado activo en los medios de comunicación.

En conversación con ESPN, Rojas recordó el duro momento vivido con la U en la quiebra, en los que el plantel y los canteranos se enfocaron más en el orgullo y el sueño cumplido de vestir la camiseta del Chuncho.

“¿Momento difíciles? Sí. Para los que enfrentamos la quiebra fue un momento complicado, aparte de meses sin cobrar“, dijo el ex defensa.

Agregó: “pero había una diferencia: no tocó jugar a muchos jóvenes, y el ponerse la camiseta de la U era un orgullo. Uno ni pensaba en los meses que estaban impagos o las cosas que ocurrían administrativamente“.

¿Copa Sudamericana o Copa América?

Por último le consultaron, si tuviera que eliminar un título de su carrera, entre la Copa Sudamericana y la Copa América con la selección chilena 2015, Pepe no dudó.

“La Sudamericana es un título ligado al sueño que tenía desde niño: jugar por la U. Claramente ser campeón de una copa internacional, con el club de tus amores, no tiene precio… Yo me quedo con la Copa Sudamericana“, sentenció Rojas.

Pepe Rojas, hoy de 42 años y oriundo de Talagante, debutó con la U el 2003, permaneciendo hasta 2006. Con breve paso por Independiente, volvió al Chuncho en 2007 donde permaneció hasta mediados de 2016. Se retiró el 2021 en Curicó Unido.

En la U alcanzó seis títulos de Primera División, dos Copas Chile y una Supercopa de Chile. Con la selección chilena fue parte La Roja campeona de Copa América 2015.

