U. Católica y Coquimbo Unido definieron al campeón de la Supercopa en una extensa e infartante tanda de penales. Los piratas, con Diego Mono Sánchez como figura, terminaron celebrando en el Sausalito.

Tras empatar sin goles en los 90′, cruzados y coquimbanos disputaron el título desde los 12 pasos. El Mono Sánchez se quitó los guantes y logró atajar dos tiros, donde todo terminó en 8-7 a favor del campeón del fútbol chileno.

Como era de esperarse, Coquimbo celebró con todo este inédito título en su historia. El portero se puso a bailar al medio de la cancha, pero el gesto fue muy mal visto por Juan Francisco Rossel, quien lo enfrentó con un pechazo y tuvo que ser contenido para no irse a los golpes.

Mientras el joven delantero, quien no ingresó al partido, intentaba liberarse para acercarse al Mono Sánchez, el golero simplemente sonreía ante la imagen. El momento fue capturado por RedGol. Con el pasar de los segundos, más y más jugadores llegaban a intervenir en el tenso momento.

Supercopa: esto dijo Mono Sánchez sobre la pelea con Rossel

En medio de las celebraciones de Coquimbo Unido, Diego Mono Sánchez fue consultado por TNT Sports sobre lo que sucedió con Juan Francisco Rossel en la cancha del Sausalito.

“Vengo a celebrar con mi familia y no sé, Rossel, que estaba en la banca, porque ni siquiera entró, me viene a pechear. Una locura. Pero son cosas“, dijo.

