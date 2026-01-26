Las reacciones posteriores a la final de la Supercopa siguen dando que hablar y esta vez fue Aldo Schiappacasse quien entregó una mirada crítica, apuntando no solo al juego, sino también a las actitudes de algunas figuras dentro de la cancha, las que a su juicio terminaron desviando el foco del partido.

El periodista fue especialmente duro al referirse a ciertos gestos y comportamientos de Diego “Mono” Sánchez, según su análisis, buscan provocar más que competir. “El Dibu Martínez es más ofensivo en mi criterio”, señaló en Radio ADN.

ver también Fabián Estay cuenta la firme sobre la llegada de Víctor Dávila a Colo Colo: “Está en su mejor versión”

Schiappacasse fue más allá y ejemplificó con situaciones puntuales. “El ponerse la copa en la genitalidad, gritarle a los rivales”, enumeró, marcando distancia con ese tipo de celebraciones y actitudes que, para él, cruzan la línea de lo deportivo.

El Mono Sánchez es comparado con Dibu Martínez

Comportamiento dentro de la cancha

El análisis de Schiappacasse sobre el Mono Sánchez, destacando que su actitud no pasó inadvertida. “Cuando Zampedri se gana amarilla por ir a reclamar, Sánchez estaba reprochándole algo a sus propios jugadores en este afán por hacer show”, afirmó, sugiriendo que el clima interno tampoco ayudó en momentos clave del encuentro.

ver también ¡Inesperado! Desde Italia revelan que Maripán podría salir pronto del Torino por fuerte motivo

El periodista reveló además que el enojo del delantero chileno fue evidente y no solo quedó en gestos. “De hecho el enojo con la banca fue real”, sostuvo, reforzando la idea de que hubo incomodidad y tensión más allá del resultado.

Publicidad

Publicidad

Según Schiappacasse, la molestia tenía una explicación clara desde la cancha y tenía que ver con algo netamente deportivo.

“Estaba mosqueado porque le tiraban para el otro lado”, explicó, cerrando su análisis con una crítica al desorden y a las distracciones. Comparando así la historia de Diego Sánchez con la de Emiliano “Dibu” Martínez.