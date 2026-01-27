Diego Sánchez aún celebra. El excéntrico y alocado arquero de Coquimbo Unido ya venía de coronarse campeón de la Liga de Primera con El Pirata y ahora levantó el pesado trofeo de la Supercopa de Chile, al imponerse por penales en la final contra Universidad Católica.

Y el mono fue protagonista, fiel al estilo extrovertido y polémico de su personalidad. En la tanda, se sacó los guantes y atajó a mano limpia.

Pero hay más: los que ocupa el Mono son de marca propia. Curiosa publicidad al estilo Diego Sánchez, ahora todos quieren los guantes que se sacó y no ocupó en su reciente jornada como héroe de Coquimbo.

“Los mando a hacer yo. El modelo lo diseño yo y todo sale de mi cabeza. No cambian en nada de lo que es un guante de marcas conocidas. Cuando lancé mi marca lo hice pensando en hacer un gran guante, no uno que dure poco o que tenga poco agarre. Y me han durado bastante tiempo”, contó Sánchez a Lun.

Mono Sánchez: guantes propios y marca que quiere agrandar

Agrega que “lancé la marca el año pasado y los vendo por Instagram, pero ahora ya vamos a agrandar la marca y voy a tener una página donde se pueda vender más fácil, para que lleguen a todos los rincones”.

Mono Sánchez y su bullada tanda de penales sin guantes: los vende.

“Me los piden harto los niños, los arqueros de fútbol amateur y arqueras del fútbol femenino. Se venden harto, porque son de buena calidad y tienen gran durabilidad“, complementó el Mono.

“Este negocio es lo que tengo pensado para después del fútbol. Tengo que aprovechar mi nombre no solamente en lo deportivo, llevo años jugando y también soy reconocido por otras cosas. Cuestan 55 mil pesos. Están dentro de lo que cuesta un guante profesional. Y los de otras marcas son más caros y al final te entregan lo mismo”, expone Sánchez.

Contra la UC Mono Sánchez utilizó el modelo Pink Monkey, pero además tiene el Sly Blue 13, Auri Monkey y Crazy Green. ¿Ocupa guantes con férula? “No me gustan“, sentenció.

