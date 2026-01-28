Marcelo Ríos habría dejado de jugar singles en el tenis de la vida. Esto porque desde el mundo de la farándula, confirman una nueva relación del Chino con la hija dePatricio Cornejo.

El ex tenista se separó hace algunos años y desde entonces, ha comenzado a salir nuevamente. Si bien hace poco estuvo emparejado con la nutricionista Vanessa Bourgeois, pero tras el quiebre de esta relación, habría iniciado otra con una “conocida” del mundo del tenis.

La nueva relación de Ríos

Marcelo Ríos decidió darse una nueva oportunidad en el amor y está viviendo el inicio de un compromiso. Claro que lo que no deja de llamar la atención, es la familia de la cual proviene su pareja actual, con la cual llevaría alrededor de un mes.

“Es una chiquilla estupenda, tiene 30 y tantos años, es bien joven. También juega tenis, pertenece al mundo del tenis. La verdad es una niña súper cuica, hace tres meses estuvo a punto de casarse (…) Marcelo Ríos habría puesto sus ojos en ella mucho tiempo atrás, pero las cosas se dieron ahora“, indicó Adriana Barrientos en Zona de Estrellas.

La nueva pareja de Chino Ríos es Tamara Cornejo, hija del histórico Patricio Cornejo, destacado tenista chileno en los años 60’s y 70’s. De hecho, fue capitán de Copa Davis, certamen en el que dirigió al zurdo de Vitacura.

“Además, me imagino la comodidad que debe sentir Marcelo Ríos con Patricio Cornejo, que lo conoce desde niño“, complementó Barrientos. De esta manera, la familia del tenis tiene una nueva pareja. Incluso, el propio Chino se lo reconoció a uno de los integrantes del panel de Zona de Estrellas.

Tamara Cornejo es la primera mujer de negro de izquierda a derecha. Imagen: La Tercera

“Lo que dijiste, según palabras de Marcelo Ríos, es completamente cierto. Tamara Cornejo es la nueva pareja de Marcelo. Él mismo me lo confirma (…) Es una relación que habría empezado hace menos de un mes. No fue paralela a la relación con la nutricionista; está muy feliz, se conocen desde que eran niños“, añadió Hugo Valencia en el mencionado programa.