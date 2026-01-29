José Rojas colgó definitivamente los botines. Este jueves se llevó a cabo el partido de despedida del defensa y ex capitán de Universidad de Chile, club con el que levantó la Copa Sudamericana, entre otros títulos.

Con cerca de 20 mil hinchas en el Estadio Nacional, el duelo entre leyendas y ex jugadores de la U finalizó con un gol de Pepe Rojas de penal.

Tras los abrazos, Pepe Rojas tomó el micrófono y le habló muy emocionado a los presentes: “cuesta decir las palabras, no saben cuánto tiempo soñé estar acá y despedirme con ustedes, a pesar de todas las dificultades, pero estoy agradecido, primero de mi familia, el pilar fundamental en mi carrera”, dijo.

Pepe se quebró en los agradecimientos

“Agradecer infinitamente y de todo corazón a mis compañeros que hoy hicieron el esfuerzo de venir acá, y otros que no estuvieron pero que querían venir y no pudieron por otros motivos. A los cuerpos técnicos y utileros. A grandes personas que me formaron (se quiebra y es ovacionado)“, agregó.

Pepe Rojas tuvo su partido de despedida y se emocionó con los hinchas de la U.

El ex internacional de la U complementó: “muchas gracias al mejor equipo del mundo, que me abrió las puertas y que pude defender siempre con gran orgullo: mi club, Universidad de Chile“.

“Y gracias a los hinchas, que estuvieron siempre conmigo y que estuvieron en los momentos difíciles. Siempre estuvieron ahí. Por eso soñé entregarles este regalo a ustedes. Gracias Bullangueros queridos. Los llevo en el corazón”, añadió Pepe Rojas.

Por último, José Rojas sentenció que “espero que el legado de ser capitán no sea tan sólo de haber levantado copas, sino que ser un ejemplo para todas la generaciones (rompió en llanto y se vino el ceacheí azul)”.