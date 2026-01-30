Abriendo los fuegos de la fecha 1 de la Liga de Primera, Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano, en un compromiso que marcará el primer examen oficial del equipo de Francisco “Paqui” Meneghini.

Los azules intentarán dar vuelta la página tras un inicio irregular en los amistosos y arrancar el torneo con un triunfo ante su público en el Estadio Nacional. Te contamos los detalles del partido.

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Audax y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Audax Italiano, juegan este viernes 30 de enero, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nacional, por la Fecha 1 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también U. de Chile vs. River Plate: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso

Marcelo Díaz es baja en el debút de la U

Francisco Meneghini vivirá este viernes su primer desafío oficial al mando de los azules, cuando los azules debuten en la Liga de Primera frente a Audax Italiano, pero ojo porque el estreno llegará con una ausencia importante.

Publicidad

Publicidad

Marcelo Díaz no será parte del compromiso, ya que continúa cumpliendo los tiempos de su proceso de recuperación. Pese a haber sido titular en el amistoso ante Universitario de Perú, el cuerpo técnico, junto al área médica y el propio jugador, optó por no arriesgar al capitán y cuidarlo pensando en lo que viene de la temporada.