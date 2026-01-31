Es tendencia:
Minuto a minuto: Elche de Lucas Cepeda enfrenta a Barcelona en La Liga

Es la opción de su gran debut en el fútbol internacional. Lucas Cepeda podría ser opción para el duelo del Elche ante los culés.

Por Jose Arias

El Elche de Lucas Cepeda se enfrenta al temible Barcelona.
© Getty ImagesEl Elche de Lucas Cepeda se enfrenta al temible Barcelona.

Pocos son los futbolistas chilenos en el extranjero que podemos disfrutar. Contrario a los años de la Generación Dorada, ahora tenemos que contentarnos con equipos más pequeños a la hora de buscar a connacionales.

Es el caso de Lucas Cepeda, ex jugador de Colo Colo que viene de fichar por el Elche de la Primera División española. En La Liga, el chileno puede tener su debut este sábado, cuando su equipo enfrente al Barcelona.

Para ello, tendrá que convencer a su DT, Eder Sarabia, quien ya conoce muy bien a Arturo Vidal desde sus tiempos como ayudante técnico en el Barcelona, precisamente. De hecho, parte de la llegada de Cepeda al Elche surgió de una conversación entre el técnico y el King.

El chileno podría ver acción.

El chileno podría ver acción.

En vivo

¡Empezó!

Ya juega el Barcelona ante el Elche de Lucas Cepeda. ¡Queremos al chileno en cancha!

¡Equipos a la cancha!

Entran ambas escuadras al Martínez Valero.

¿Dónde ver el debut de Lucas Cepeda?

El partido entre Elche y Barcelona será transmitido de manera única mediante el canal DirecTV en Chile. Pero además de la señal televisiva, también podrá verse online.

Momentos disímiles

Mientras el Barcelona está puntero de La Liga, el equipo de Lucas Cepeda tiene una temporada de medianía de tabla.

La 24 de Cepeda

Esta es la camiseta que el Elche está promocionando, ojito:

Cepeda a la banca

El chileno y ex Colo Colo estará en la banca ante el Barcelona. Esta es la alineación del Elche:

Bienvenid@s Redgoler@s

Hay posibilidades. Lucas Cepeda será parte de la nómina de jugadores con la que el Elche enfrentará al Barcelona por la fecha 22 de La Liga. Hay expectación por la posibilidad de que el ex Colo Colo sume minutos.

Para este posible debut especial, RedGol te trae una transmisión minuto a minuto que no te puedes perder. Todos los detalles del inicio de Lucas Cepeda en Europa podrás tenerlo acá. Te contaremos de la previa, del propio partido y del resultado del encuentro. ¡Síguenos y no te pierdas nada!

