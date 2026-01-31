Pocos son los futbolistas chilenos en el extranjero que podemos disfrutar. Contrario a los años de la Generación Dorada, ahora tenemos que contentarnos con equipos más pequeños a la hora de buscar a connacionales.

Es el caso de Lucas Cepeda, ex jugador de Colo Colo que viene de fichar por el Elche de la Primera División española. En La Liga, el chileno puede tener su debut este sábado, cuando su equipo enfrente al Barcelona.

Para ello, tendrá que convencer a su DT, Eder Sarabia, quien ya conoce muy bien a Arturo Vidal desde sus tiempos como ayudante técnico en el Barcelona, precisamente. De hecho, parte de la llegada de Cepeda al Elche surgió de una conversación entre el técnico y el King.

El chileno podría ver acción.

En vivo