Desde la Copa Libertadores hasta Manchester United: Las cinco opciones que baraja Cristiano Ronaldo

Una polémica de palabras mayores desató Cristiano Ronaldo en la liga de Arabia Saudita. El astro portugués confesó que no está contento tras el último mercado de fichajes y que solo benefició al rival del Al Nassr.

Así de fuerte y claro lo recalcó CR7 ya que Al Hila rompió el chanchito y hasta contrató a Karim Benzema. Por lo que la puntería ahora va hacia el Public Investment Fund (PIF), que es el fondo que administra y financia a los principales clubes del país. A modo de protesta, el portugués se ausentó de los últimos partidos y entrenamientos. Por lo que ahora es duda para el clásico ante el Al Ittihad.

El tema es que las autoridades del país árabe ya le recalcaron que debe cumplir con su contrato. “Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club”, enfatizaron desde el fondo de inversión.

Así las cosas todo indica que Cristiano seguirá acusando el “mentirón” para buscar nuevo club en este 2026. Lo que tiene que ser pronto para llegar con opciones al Mundial que se disputa este año, ya que ese es su gran anhelo.

Los cinco destinos que baraja Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo cumplió 41 años este 5 de febrero. Pese a ello, recalcó que el retiro no está en sus planes, por lo que planea estirar su carrera al menos una temporada más. Lo que está claro es que no seguirá en Al Nassr por lo que asoman varios escenarios para su futuro.

Según Trivela, la primera opción es volver al Sporting Lisboa. El cuadro portugués fue su formador y sería la oportunidad de darle el cierre definitivo a su carrera. Otra opción es Turquía que es un mercado que cercano y que crece en inversiones. Pero también existe la opción que se transferido a Al-Hilal y así crear un super equipazo para ganarlo todo.

Hasta Real Madrid asoma como una opción para Cristiano Ronaldo. Ahora primero debe negociar su salida del Al Nassr.

Las últimas alternativas serían un posible regreso a Real Madrid o Manchester United. Desde hace uno días la opción de regresar a la Premier League toma fuerza y además está Michael Carrick que fue compañero y gran amigo del delantero.

Pero el medio citado incluso deja abierta la posibilidad de que el reconocido “Siuuu” llegue a la MLS. Alternativa que toma fuerza especialmente por la disputa del Mundial en Estados Unidos. Cristiano podría recibir una tentadora oferta y que hasta incluiría como atractivo la participación en Copa Libertadores. Esto debido a que en 2027 ya tendrán un cupo para disputar el torneo más importante del continente.

