Joaquín Niemann vuelve a hacer noticia, esta vez, fuera de la cancha. El destacado golfista nacional fue recientemente destacado entre los 100 deportistas mejor pagados del mundo, siendo además el único representante nacional en un listado que reúne a las máximas estrellas del deporte global.

De acuerdo al ranking elaborado por el sitio especializado en deportes y negocios, Sportico.com, Niemann acumula ingresos por US$47.200.000 , cifra que a moneda nacional supera los 40 mil millones de pesos chilenos.

Exorbitante monto que lo instala en una elite donde destacan nombres como Cristiano Ronaldo, quien encabeza la nómina con una ganancia de $260 millones de la divisa norteamericana, seguido de otras figuras como Saúl ‘Canelo’ Álvarez (137 M), Lionel Messi (130 M), el beisbolista Juan Soto (129 M) y la estrella de la NBA, LeBron James (128 M).

¿En qué posición aparece Niemann? El golfista nacional aparece en el 63° lugar del ranking, número no menos importante y donde supera a grandes figuras como Kyrie Irving (65°) de la NBA, además de destacados futbolistas como Harry Kane (75°), Jude Bellingham (86°) y Robert Lewandowski, entre otros.

Sin duda un logro enorme para el golfista chileno que, a sus 27 años, todavía tiene margen para crecer en la LIV Golf.

Joaquín Niemann supera a figuras de la talla de Harry Kane, Robert Lewandowski y Jude Bellingham en prestigioso ranking económico. (Foto: Ross Kinnaird/Getty Images)

Al respecto, el padre del golfista conversó con Las Últimas Noticias y asegura que su hijo mantiene los pies bien puestos en la tierra, señalando que: “Él también hace algunas inversiones directamente, pero en general se preocupa de jugar, se divierte, lo pasa bien y gana plata”, cerró.

Los 100 deportistas mejores pagados en 2025

