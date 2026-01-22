Es tendencia:
Entre los 100 deportistas mejor pagados: El gran hito que marca la carrera de Joaquín Niemann

El golfista chileno aparece entre los deportistas mejor pagados del mundo y comparte ranking con las máximas estrellas del deporte global.

Por Franco Abatte

El gran nivel de Niemann en la LIV Golf le ha valido aparecer entre los deportistas mejor pagados del mundo.
© Getty ImagesEl gran nivel de Niemann en la LIV Golf le ha valido aparecer entre los deportistas mejor pagados del mundo.

Joaquín Niemann vuelve a hacer noticia, esta vez, fuera de la cancha. El destacado golfista nacional fue recientemente destacado entre los 100 deportistas mejor pagados del mundo, siendo además el único representante nacional en un listado que reúne a las máximas estrellas del deporte global.

De acuerdo al ranking elaborado por el sitio especializado en deportes y negocios, Sportico.com, Niemann acumula ingresos por US$47.200.000, cifra que a moneda nacional supera los 40 mil millones de pesos chilenos.

Exorbitante monto que lo instala en una elite donde destacan nombres como Cristiano Ronaldo, quien encabeza la nómina con una ganancia de $260 millones de la divisa norteamericana, seguido de otras figuras como Saúl ‘Canelo’ Álvarez (137 M), Lionel Messi (130 M), el beisbolista Juan Soto (129 M) y la estrella de la NBA, LeBron James (128 M).

¿En qué posición aparece Niemann? El golfista nacional aparece en el 63° lugar del ranking, número no menos importante y donde supera a grandes figuras como Kyrie Irving (65°) de la NBA, además de destacados futbolistas como Harry Kane (75°), Jude Bellingham (86°) y Robert Lewandowski, entre otros.

Sin duda un logro enorme para el golfista chileno que, a sus 27 años, todavía tiene margen para crecer en la LIV Golf.

Joaquín Niemann supera a figuras de la talla de Harry Kane, Robert Lewandowski y Jude Bellingham en prestigioso ranking económico. (Foto: Ross Kinnaird/Getty Images)

Al respecto, el padre del golfista conversó con Las Últimas Noticias y asegura que su hijo mantiene los pies bien puestos en la tierra, señalando que: “Él también hace algunas inversiones directamente, pero en general se preocupa de jugar, se divierte, lo pasa bien y gana plata”, cerró.

Los 100 deportistas mejores pagados en 2025

Rango Nombre y Apellido Deporte Ganancias (USD)
1Cristiano RonaldoFútbol$260.000.000
2Canelo ÁlvarezBoxeo$137.000.000
3Lionel MessiFútbol$130.000.000
4Juan SotoBéisbol$129.200.000
5LeBron JamesBásquetbol$128.700.000
6Karim BenzemaFútbol$115.000.000
7Stephen CurryBásquetbol$105.400.000
8Shohei OhtaniBéisbol$102.500.000
9Kevin DurantBásquetbol$100.800.000
10Jon RahmGolf$100.700.000
11Lewis HamiltonAutomovilismo$100.000.000
12Kylian MbappéFútbol$95.000.000
13Giannis AntetokounmpoBásquetbol$94.300.000
14Rory McIlroyGolf$91.200.000
15Max VerstappenAutomovilismo$83.000.000
16Scottie SchefflerGolf$82.900.000
17Patrick MahomesFútbol Americano$80.300.000
18Erling HaalandFútbol$77.900.000
19Josh AllenFútbol Americano$73.200.000
20Justin HerbertFútbol Americano$71.100.000
21Blake SnellBéisbol$66.050.000
22Terence CrawfordBoxeo$66.000.000
23Bryson DeChambeauGolf$62.700.000
24Anthony EdwardsBásquetbol$62.200.000
25Naoya InoueBoxeo$62.000.000
26Joel EmbiidBásquetbol$61.000.000
27Jayson TatumBásquetbol$60.400.000
28Jimmy ButlerBásquetbol$60.300.000
29Nikola JokicBásquetbol$60.200.000
30Jake PaulBoxeo$60.000.000
31Neymar Jr.Fútbol$60.000.000
32Devin BookerBásquetbol$59.000.000
33Lando NorrisAutomovilismo$59.000.000
34Vinícius JúniorFútbol$58.000.000
35Dak PrescottFútbol Americano$57.800.000
36Carlos AlcarazTenis$57.800.000
37Luka DončićBásquetbol$57.700.000
38Shai Gilgeous-AlexanderBásquetbol$56.500.000
39Damian LillardBásquetbol$56.400.000
40Karl-Anthony TownsBásquetbol$54.700.000
41Tiger WoodsGolf$54.438.000
42Kawhi LeonardBásquetbol$54.100.000
43Tua TagovailoaFútbol Americano$54.000.000
44Mohamed SalahFútbol$54.000.000
45Riyad MahrezFútbol$53.500.000
46Tyrese HaliburtonBásquetbol$53.400.000
47Paul GeorgeBásquetbol$53.300.000
48James HardenBásquetbol$50.900.000
49Jaylen BrownBásquetbol$50.700.000
50Brock PurdyFútbol Americano$50.100.000
51Jannik SinnerTenis$50.100.000
52Anthony DavisBásquetbol$50.000.000
53Sadio ManéFútbol$50.000.000
54Travis KelceFútbol Americano$49.600.000
55Donovan MitchellBásquetbol$49.300.000
56Micah ParsonsFútbol Americano$49.300.000
57Jalen HurtsFútbol Americano$48.900.000
58Matthew StaffordFútbol Americano$48.100.000
59Trevor LawrenceFútbol Americano$48.000.000
60Trae YoungBásquetbol$47.700.000
61Zach LaVineBásquetbol$47.600.000
62Zion WilliamsonBásquetbol$47.400.000
63Joaquín NiemannGolf$47.200.000
64Aaron JudgeBéisbol$47.100.000
65Kyrie IrvingBásquetbol$46.900.000
66Deshaun WatsonFútbol Americano$46.750.000
67Lamar JacksonFútbol Americano$46.400.000
68T. J. WattFútbol Americano$46.100.000
69Ja MorantBásquetbol$44.500.000
70Bradley BealBásquetbol$44.500.000
71Ja’Marr ChaseFútbol Americano$44.400.000
72Jamal MurrayBásquetbol$44.300.000
73Pascal SiakamBásquetbol$44.000.000
74Lauri MarkkanenBásquetbol$43.900.000
75Harry KaneFútbol$43.300.000
76Franz WagnerBásquetbol$42.500.000
77Zack WheelerBéisbol$42.300.000
78Geno SmithFútbol Americano$41.500.000
79LaMelo BallBásquetbol$41.000.000
80Domantas SabonisBásquetbol$41.000.000
81Michael Porter Jr.Básquetbol$40.600.000
82Jacob deGromBéisbol$40.300.000
83Joe BurrowFútbol Americano$40.300.000
84De’Aaron FoxBásquetbol$39.600.000
85Rudy GobertBásquetbol$39.600.000
86Mike TroutBéisbol$39.500.000
87Justin JeffersonFútbol Americano$39.500.000
88Sam DarnoldFútbol Americano$39.500.000
89Jude BellinghamFútbol$39.500.000
90Baker MayfieldFútbol Americano$39.400.000
91Darius GarlandBásquetbol$38.600.000
92Tyrese MaxeyBásquetbol$38.500.000
93Cade CunninghamBásquetbol$38.200.000
94Anthony RendonBéisbol$38.100.000
95Rashawn SlaterFútbol Americano$38.150.000
96Gerrit ColeBéisbol$38.000.000
97Cam WardFútbol Americano$38.000.000
98Oscar PiastriAutomovilismo$38.000.000
99Robert LewandowskiFútbol$38.000.000
100OG AnunobyBásquetbol$37.850.000
