Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Golf

VIP con Bad Bunny junto a su mujer: la exclusiva cita de Joaquín Niemann tras sus millones en el golf

El talento nacional fue captado en las historias de su mujer, disfrutando del concierto del artista.

Por Nelson Martinez

Niemann y su noche en Puerto Rico.
© Instagram.Niemann y su noche en Puerto Rico.

Joaquín Niemann es sinónimo de talento en el deporte chileno y cada vez con una carrera más ascendente se anota como uno de los grandes golfistas del mundo.

Por eso, su billetera también ha crecido con cifras inéditas en millones de dólares, superando incluso a astros mundiales como Carlos Alcaraz o el año de Kylian Mbappé en el Real Madrid.

Bajo ese panorama, no extrañó ver a “JoaKing” en las historias de exclusiva cita musical de su mujer, la arquitecta Christina Hellema, en un concierto de Bad Bunny. Participando del ultra vip en Puerto Rico, fue su esposa la que compartió las postales del evento.

Joaquín Niemann a lo Bad Bunny

Durante uno de los conciertos del artista portorriqueño Bad Bunny, Joaquín Niemann y su esposa Titi Hellema participaron de la cita en el VIP del evento, condeándose cara a cara con Benito.

La pareja tuvo su matrimonio en 2024 tras haberse casado por el civil en 2023. Su relación inició en 2017, cuando Niemann tenía 18 años y de ahí en más ella lo acompañó en su carrera como golfista.

Publicidad

Tal como en la aventura por Puerto Rico, Joaquín Niemann ha destacado por sus apariciones fuera del golf. Una de ellas ha sido como hincha de U Católica, yendo a visitar San Carlos de Apoquindo y recibiendo la camiseta cruzada.

Publicidad

Esta vez, en romántica y musical postal, “Joaking” dejó en claro que entre palo y palo también disfruta su tiempo libre en el extranjero, respaldado en una impecable carrera como golfista.

Lee también
Supera a Mbappé, Kane y Salah: Joaquín Niemann y sus ganancias en 2025
Redsport

Supera a Mbappé, Kane y Salah: Joaquín Niemann y sus ganancias en 2025

Mientras Tiger Woods ganó 121 millones de dólares, esto acumula Niemann
Redsport

Mientras Tiger Woods ganó 121 millones de dólares, esto acumula Niemann

¡Increíble! Niemann ha ganado este 2025 más dinero que Ríos y González
Redsport

¡Increíble! Niemann ha ganado este 2025 más dinero que Ríos y González

WWE finalmente le da a Stephanie Vaquer su lucha por título mundial
Redsport

WWE finalmente le da a Stephanie Vaquer su lucha por título mundial

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo