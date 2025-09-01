Joaquín Niemann es sinónimo de talento en el deporte chileno y cada vez con una carrera más ascendente se anota como uno de los grandes golfistas del mundo.

Por eso, su billetera también ha crecido con cifras inéditas en millones de dólares, superando incluso a astros mundiales como Carlos Alcaraz o el año de Kylian Mbappé en el Real Madrid.

Bajo ese panorama, no extrañó ver a “JoaKing” en las historias de exclusiva cita musical de su mujer, la arquitecta Christina Hellema, en un concierto de Bad Bunny. Participando del ultra vip en Puerto Rico, fue su esposa la que compartió las postales del evento.

Joaquín Niemann a lo Bad Bunny

Durante uno de los conciertos del artista portorriqueño Bad Bunny, Joaquín Niemann y su esposa Titi Hellema participaron de la cita en el VIP del evento, condeándose cara a cara con Benito.

La pareja tuvo su matrimonio en 2024 tras haberse casado por el civil en 2023. Su relación inició en 2017, cuando Niemann tenía 18 años y de ahí en más ella lo acompañó en su carrera como golfista.

Tal como en la aventura por Puerto Rico, Joaquín Niemann ha destacado por sus apariciones fuera del golf. Una de ellas ha sido como hincha de U Católica, yendo a visitar San Carlos de Apoquindo y recibiendo la camiseta cruzada.

Esta vez, en romántica y musical postal, “Joaking” dejó en claro que entre palo y palo también disfruta su tiempo libre en el extranjero, respaldado en una impecable carrera como golfista.