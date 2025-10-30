Racing quedó eliminado de Copa Libertadores tras igualar en Avellaneda 0-0 con Flamengo, elenco que en el Maracaná había sacado una mínima ventaja al vencer por la cuenta mínima.

En Argentina aseguraron que el elenco trasandino estuvo lejos de su mejor nivel, aunque también culparon al árbitro chileno Piero Maza por su actuación. Eso a pesar de haber expulsado al flamenguista Gonzalo Plata al comienzo del segundo tiempo, en una polémica decisión.

A pesar de eso, las críticas llegaron principalmente por su manejo de partido. Los brasileños mañosearon e hicieron tiempo, lo que al final del encuentro no se vio reflejado en el tiempo agregado que pedía la Academia.

Piero Maza solamente dio 6 minutos y eso molestó mucho. El periodista Leandro Adonio Belli, director del sitio partidario Racingmaniacos, señaló que “el chileno permitió que Flamengo haga tiempo durante todo el segundo tiempo y solo adicionó 6 minutos”.

En el medio Olé también hicieron el mismo cuestionamiento al réferi chileno. “El árbitro chileno agregó seis minutos, que ni los completó (lo terminó a los 95:43)”, indicaron.

“Teniendo en cuenta el tiempo que estuvo parado el partido en el segundo tiempo, debía agregar al menos diez minutos”, fue la sensación que quedó.

En Brasil critican también a Piero Maza

Los brasileños, obviamente, también se molestaron con Maza por la roja a Plata y porque después de revisar en el VAR una expulsión a Marcos Rojo, decidió cambiar la decisión por amarilla.

“Piero Maza es considerado como uno de los mejores árbitros de Sudamérica. Ese es el nivel arbitral en Sudamérica”, señaló la cuenta Liberta-depre.