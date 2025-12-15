Walter Montillo celebrará su adiós del fútbol en el Estadio Nacional, donde espera recibir el cariño de los hinchas de Universidad de Chile. Claro que el partido sufrió una repentina modificación.

Si bien la Ardilla se crio futbolísticamente en San Lorenzo, encontró su hogar en el Romántico Viajero. Arribó en 2008 y se ganó el cariño de los seguidores azules. Se fue en 2010 con la promesa de volver, palabra que cumplió en 2020, colgando los botines en 2021.

El nuevo horario de la despedida de Montillo

Cuando Walter Montillo jugó su último partido como profesional, lo hizo sin público debido a las restricciones sanitarias por el coronavirus. Pues bien, ahora tendrá la oportunidad de recibir la última ovación de su exitosa carrera, de parte de los hinchas de su querida Universidad de Chile.

El duelo de despedida está agendado para este martes 16 de diciembre en el Estadio Nacional y está todo listo. Claro que como se ha hecho una mala costumbre en Chile, hubo un repentino cambio respecto al horario del encuentro.

En primera instancia sería a las 20:00 horas, pero por decisión de las autoridades, este fue adelantado para jugarse a las 19:00 horas. De esta manera, el encuentro entre leyendas azules e invitados de Walter Montillo tendrá que comenzar antes de lo planificado.

“Las autoridades modificaron el horario del encuentro y se jugará finalmente a las 19:00 hrs del mismo día (y no a las 20.00 como había sido planificado inicialmente). Ya no queda nada, nos vemos en el Nacional“, informaron en la cuenta oficial de Montillo.

El partido tendrá espectáculos musicales y contará con la presencia de históricos como Pepe Rojas, Sergio Vargas, Juan Manuel Olivera, Mauricio Victorino y Joaquín Larrivey entre otros. Además, Juan Pablo Sorín y Ezequiel Palacios dirán presente como estrellas internacionales. El encuentro podrá ser visto en TV por TNT Sports Premium y HBO Max en streaming.