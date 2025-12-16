Universidad de Chile dio un vuelco en lo que respecta a uno de sus jugadores y sentenció la renovación de contrato del defensa Nicolás Ramírez, quien asomaba como uno de los que podía partir, pero finalmente seguirá en el Chuncho.

Tal como informó BolaVip Chile, “la directiva azul logró una silenciosa renovación. Uno de los jugadores que no tenía confirmada su estadía, finalmente estampó su firma y continuará vinculado a la institución. Ese es el caso de Nicolás Ramírez“.

Agregan que “el defensor central de 28 años pactó la extensión de su vínculo. Tenía dicha opción sobre la mesa desde hace largo rato (cumplió los minutos requeridos), pero faltaba su aprobación. i bien defendió al equipo de sus amores a nivel nacional e internacional, perdió espacio en el esquema titular y ello no lo dejó conforme. Pensó en buscar nuevos horizontes”.

Nicolás Ramírez y otros caso para la U 2026

De esta forma, el jugador de 28 años seguirá en la U tras renovar contrato por un año, trámite que ya cumplieron Israel Poblete, Javier Altamirano y Marcelo Díaz, mientras Charles Aránguiz sólo debe estampar su rúbrica en los escritorios del CDA de cara al 2026.

Ramírez firmó extensión de contrato en U. de Chile.

En lo que respecta a las salidas, el primero en dejar el Centro Deportivo Azul fue Ignacio Tapia, a quien no le renovaron el vínculo. Esto mientras la U trabaja para definir la salida y el reemplazante del DT Gustavo Álvarez.

Asimismo, también partirán de Universidad de Chile los delanteros Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, además del carrilero Antonio Díaz.

Un caso especial es Lucas Di Yorio, quien termina su préstamo y la U quiere retener, pero la billetera azul no está para cubrir la opción de compra que Athletico Paranaense fijó en un millón 500 mil dólares. Los azules intentan desesperadamente extender el préstamo.