Universidad de Chile al parecer tendrá que decidir dónde pone sus mayores esfuerzos económicos para el mercado de fichajes de la temporada 2026, donde hay una lucha entre el nuevo entrenador y los jugadores.

En ese sentido, la salida anticipada del técnico Gustavo Álvarez ha generado problemas al interior de Azul Azul, que debe ver el presupuesto, considerando que puede que la cláusula del técnico argentino sea mucho menor.

Ante este escenario, un nuevo plan es buscar el retorno de jugadores que ya pasaron por el club, donde el primero que lidera la lista es el delantero Eduardo Vargas.

Pero hay otro que se trabaja en silencio que puede tener una nueva oportunidad con la camiseta bullanguera. Se trata de Igor Lichnovsky, uno que piden muchos los hinchas.

Lichnovsky es tentado para volver en U de Chile

Así también lo detalla el diario El Mercurio, donde si bien aseguran que toda preocupación está puesta en este momento en el nuevo entrenador, también miran un plan para los refuerzos.

En ese sentido, traer de regreso a figuras queridas por los hinchas y que no utilicen un cupo extranjero lidera la simpatía de la directiva, por lo que el nombre de Igor Lichnovsky es del todo gusto.

“En cuanto a fichajes, dos retornos figura en la carpeta azul: Igor Lichnovsky, quien terminó su contrato con el América de México; y Eduardo Vargas, que lo finalizó con Audax Italiano”, explican en el mencionado diario.

Los azules sumarán a Bianneider Tamayo en la última línea, pero también podrían sumar más nombres, entendiendo que pueden caer ofertas por alguno de ese puesto como Franco Calderón.

