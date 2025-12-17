Es tendencia:
Mercado

Canterano albo con múltiples préstamos se ilusiona con por fin jugar en Colo Colo: “Es mi sueño, sería el jugador más…”

Diego Ulloa regresa al Estadio Monumental tras un año donde jugó mucho en Unión La Calera. Por lo mismo, en el Cacique se la jugaría con darle una oportunidad de pelar por un puesto de lateral por la izquierda.

Por Patricio Echagüe

El Cacique sigue planificando lo que será la temporada 2026.
La búsqueda de refuerzos se ha tomado la agenda de Colo Colo de cara al 2026. El Cacique debe buscar sabiamente en este mercado de fichajes, ya que los recursos son más bien escasos y es necesario elevar el nivel de un plantel que no estuvo a la altura en este año.

En ese sentido el brindarle una oportunidad a los canteranos parece ser el mejor camino para rearmar el plantel, en especial a aquellos que en estos últimos años han tenido que salir del Monumental a buscar algo de continuidad.

Este es el caso de Diego Ulloa, lateral de los albos que pese a sus 22 años nunca ha jugado profesionalmente por el Cacique. En el 2022 estuvo a préstamo en Deportes La Serena y en el 2023 en Barnechea, mientras que desde el 2024 estuvo en Unión La Calera.

Por suerte este carrusel de préstamos estaría por llegar a su fin, ya que pensando en el 2026 los albos estarían por darle una oportunidad de ganarse su lugar en el primer equipo, sobre todo para darle algo de competencia a Erick Wiemberg.

Ulloa se ilusiona con jugar en Colo Colo

El defensor declaró en charla con ADN Radio sobre esta opción de volver al Cacique que “estoy contento y tranquilo. Es todo gracias al trabajo. Han sido cuatro años ya a préstamo y eso me ha ayudado. Me siento con confianza y súper seguro de mí mismo”.

“Esta ha sido mi temporada más regular. Al salir a préstamo a clubes distintos conocí otras realidades de cancha y equipamiento. Te hace ser agradecido, vivir el presente y luchar. Hoy me siento preparado física y mentalmente”, agregó.

Diego Ulloa viene de año que más partidos jugó desde su debut hace cuatro años. ¿Será dará su regreso a Colo Colo? | Foto: Photosport.

A pensar en volver al club que lo formó, el defensor sostuvo que “para mí sería un sueño, algo hermoso desde esa parte, porque en Colo Colo estoy desde los siete años, entonces quedarme y que me dieran la oportunidad sería mi sueño”.

“Sería el jugador más feliz del mundo, pero no depende de mí. Ojalá se dé, y si no seguir dándole para algún día jugar por Colo Colo. Es mi vida entera, lo que sueño yo mi y familia”, concluyó.

Los números de Diego Ulloa en este 2025

El jugador de 22 años jugó en esta temporada con los caleranos un total de 34 partidos, siendo 26 por la Liga de Primera y ocho en Copa Chile, sumando un total de 2.783 minutos de acción.

