Movidas 2026: Marcelo Díaz filtra al DT tapado de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

El periodista de TNT Sports reveló que ahora hay un nuevo nombre en la terna para asumir en el cargo que dejará el adiestrador trasandino.

Por Felipe Pavez Farías

Según Marcelo Díaz el viernes se define la salida de Gustavo Álvarez
Universidad de Chile sigue en la búsqueda de entrenador para el 2026. El Romántico Viajero debe definir la salida de Gustavo Álvarez y mientras aún se negocia el finiquito de su contrato, ahora asoma un nuevo candidato para tomar su lugar. 

En las últimas semanas se indicó que Renato Paiva asomaba como la principal carta para tomar el plantel estelar de la U que deberá disputar la Copa Sudamericana ante Palestino. También se habló de opciones como Francisco Meneghini, Ariel Holan y Martín Anselmi.

Sin embargo, este jueves el periodista Marcelo Díaz ahora filtró un nuevo nombre que asoma como el tapado para asumir en la U. “Es una opción que asoma como alternativa a la opción de Renato Paiva”, lanzó de entrada el comunicador en Pelota Parada.

El reemplazante de Gustavo Álvarez

Así las cosas el comunicador que cubre la actualidad azul, indicó que el nombre es el experimentado entrenador Fabián Bustos. El DT apodado como el “Toro” tuvo su último ciclo en Olimpia y terminó antes de lo previsto su contrato Por lo que está en calidad de libre. 

Fabián Bustos fue campeón en Universitario. También destacó en Ecuador y Brasil.

Además cuenta con experiencias en Ecuador, Brasil y Perú. A su vez fue campeón con Delfín y Universitario. Incluso fue elegido el mejor DT en los países donde dirigió. 

Este nuevo nombre asoma en un momento clave entre las negociaciones de Azul Azul y Gustavo Álvarez. Lo que enfatizó Marcelo Díaz a tal punto que confesó que este viernes podría zanjarse y despedirse oficialmente del Romántico Viajero. “Se pusieron plazo este viernes para poder avanzar con el nuevo entrenador y el tema de los refuerzos como Eduardo Vargas”, sentenció. 

