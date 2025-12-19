Es tendencia:
U de Chile

Marcelo Díaz revela detalles del acuerdo de la U para finiquitar a Gustavo Álvarez: “Es bastante…”

El entrenador argentino finalmente selló la salida del cuadro laico, tras arduas negociaciones con Azul Azul.

Por Carlos Silva Rojas

Gustavo Álvarez se va de la U.
Se acabó la espera. Universidad de Chile y Gustavo Álvarez separan caminos, porque el entrenador argentino llegó a un acuerdo para sellar su partido del cuadro azul.

El estratega, mediante sus representantes, llegó a un punto de concordancia con Azul Azul, para así terminar con el vínculo que los unía y que recién expiraba a finales de 2026.

Álvarez tomó la decisión de dejar unilateralmente a la U, por lo que tenía que pagar una indemnización de 1.2 millones de dólares a la concesionaria que administra a los laicos, y recién este viernes hubo acuerdo.

Marcelo Díaz explica al acuerdo que llegó Azul Azul con Gustavo Álvarez

Alguien que está muy bien enterado del día a día de la U es el periodista Marcelo Díaz, quien en TNT Sports explicó al acuerdo que llegó el elenco azul con Gustavo Álvarez.

“Me dicen que el fin de semana debería quedar todo solucionado para que el día lunes a las 13:00 horas, cuando se presenten todos los directores de Azul Azul, ya se hable de el ex director técnico”, explicó el citado reportero.

Luego, Díaz habló de la fórmula que adoptarán para que Gustavo Álvarez indemnice a Azul Azul por no respetar su contrato.

Se llega a un acuerdo, va a ser pagado en cuotas, pero no tengo el monto. Es bastante menos que el millón 200 mil dólares, pero desde el lado de Gustavo Álvarez van a tener que ir pagando en cuotas la salida de la U”, agregó.

Lo cierto es que Gustavo Álvarez se va de la U y deja un título de Copa Chile y una Supercopa, con la deuda de la Liga de Primera.

