Colo Colo ha encendido las alarmas en el mercado de fichajes nacional con un bombazo que promete agitar aún más la pretemporada rumbo a la temporada 2026. El “Cacique” está buscando reforzar su delantera y ha puesto sus ojos en un atacante que está cerca de arribar a Universidad de Chile.

Según informó el periodista de ESPN Christopher Brandt en sus redes sociales, el cuadro albo ha incluido en su lista de opciones al uruguayo Octavio Rivero, quien actualmente milita en Barcelona de Ecuador y ha sido vinculado con fuerza al Centro Deportivo Azul.

Rivero no solo tiene trayectoria internacional, sino que también conoce el fútbol chileno, ya que vistió la camiseta de Colo Colo entre 2016 y 2018. Esto, sumado al interés de la U por su fichaje, podría generar una particular batalla entre rivales en el mercado de pases.

Además de Rivero, en Macul están analizando otras alternativas ofensivas para reforzar el ataque, como Damián Pizarro, Robert Morales, Carlos Lucumí y Maximiliano Romero, nombres que han estado sonando fuerte en las últimas semanas.

Publicación de Christopher Brandt

Universidad de Chile y conversaciones con Riveros

Universidad de Chile venía trabajando con firmeza en su plan de refuerzos para este 2026, con Rivero como uno de sus apuntados principales y todo encaminado para que se transforme pieza clave en el ataque azul.

Publicidad

Publicidad

La llegada del uruguayo era parte de una ofensiva que también contemplaba a otros nombres y ya había generado expectativas entre hinchas y dirigentes. Eduardo Vargas lo acompañaría en el ataque y posiblemente que también suena fuerte en los azules Juan Martín Lucero.

Con Colo Colo entrando en la pelea por el mismo refuerzo, la U se podría ver obligada a mover sus cartas de nuevo para asegurar a sus prioridades ofensivas. Recordar que tendrán participación internacional.