Un lento mercado de fichajes ha tenido Colo Colo este verano. En el Cacique solo se han confirmado dos refuerzos, mientras que varios nombres han salido como Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor y, más recientemente, Vicente Pizarro.

No obstante, las salidas parecen estar lejos de terminar. En las últimas horas tomó fuerza la opción de que Alan Saldivia deje Colo Colo en los próximos días para partir rumbo a Vasco da Gama, lo que obligaría al club a ir con todo por un nuevo defensor central.

Es en ese escenario donde asoma una de las grandes obsesiones albas en este mercado: Oscar Salomón, ex Platense y cuyo pase pertenece a Boca Juniors. El futuro del zaguero de 26 años sigue abierto y, por ahora, lejos de resolverse con apuro.

Así lo informó el periodista argentino de Infobae, Fede Cristofanelli, quien cubre la actualidad de Boca Juniors. A través de X, el comunicador señaló que: “El futuro de Oscar Salomón sigue sin definirse” , para luego agregar un mensaje que ilusiona al Cacique: “Boca no se apresurará en cederlo. Newell’s y Colo Colo se mantienen como las opciones más firmes”.

El tiempo, por ahora, juega un rol clave. La lentitud con la que trabaja Blanco y Negro en materia de fichajes, sumada a las informaciones desde Argentina sobre ofertas tentadoras de Newell’s, llevó a que muchos hinchas albos dieran por perdida la opción del ex Platense. Sin embargo, esta nueva información vuelve a meter a Colo Colo de lleno en la negociación.

En el Monumental saben que la opción sigue abierta y que, mientras Boca no cierre otras puertas, la posibilidad de negociar por Salomón se mantiene viva.

En Colo Colo recibieron una importante noticia de cara al fichaje de Óscar Salomón.

Desde el Xeneize no hay apuro, pero en Colo Colo tienen claro que el tiempo es limitado y que deberán estar atentos a lo que ocurra al otro lado de la cordillera, especialmente si Saldivia termina concretando su salida a Brasil.

