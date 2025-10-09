El fútbol está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles 8 de octubre a sus 69 años. El DT de Boca Juniors luchaba desde hace tiempo con problemas de salud y en las últimas semanas se agravó, pasando sus últimos días internado en su hogar.

En Boca, hubo una política de silencio y respeto para el entrenador y su familia mientras enfrentaban este momento. Pero, con el paso de las horas, se van conociendo más detalles de cómo se vivía la situación dentro del club.

Y en ESPN Argentina revelaron un dato devastador. El periodista Augusto César citó la conversación que tuvieron Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo en su llegada a la banca del Xeneize en junio recién pasado.

“Todos sabíamos qué estaba pasando, pero era una cuestión de respeto, la misma que tuvo Boca y la familia del entrenador, de no comunicar. En algún momento Riquelme va a contar la charla que tuvo con Miguel antes de asumir“, comentó el comunicador.

En junio recién pasado, Riquelme presentó a Russo como DT de Boca | Getty Images

“Russo y Riquelme aceptaron el desafío juntos”

“Russo le contó su situación, porque Riquelme quería saber cómo estaba, y Miguel le dio a entender que si se moría, quería morirse siendo el técnico de Boca. Y se lo cumplió. Aceptaron este desafío juntos, por eso es que el velatorio se está dando aquí también (en La Bombonera)”, contó.

La despedida al entrenador será este jueves y viernes en el hall central de La Bombonera. Durante esta jornada, parte del plantel y cuerpo técnico llegaron a mostrar sus respetos por el DT. Cientos de personas, hinchas de varios equipos, hicieron fila para dar el último adiós.