Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Revelan qué le dijo Russo a Riquelme cuando asumió: “Quería morir siendo DT de Boca”

Boca Juniors está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo. En Argentina, contaron detalles sobre su tiempo en el club.

Por Javiera García L.

Esto le dijo Russo a Riquelme cuando asumió en Boca
© Getty ImagesEsto le dijo Russo a Riquelme cuando asumió en Boca

El fútbol está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles 8 de octubre a sus 69 años. El DT de Boca Juniors luchaba desde hace tiempo con problemas de salud y en las últimas semanas se agravó, pasando sus últimos días internado en su hogar.

En Boca, hubo una política de silencio y respeto para el entrenador y su familia mientras enfrentaban este momento. Pero, con el paso de las horas, se van conociendo más detalles de cómo se vivía la situación dentro del club.

Y en ESPN Argentina revelaron un dato devastador. El periodista Augusto César citó la conversación que tuvieron Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo en su llegada a la banca del Xeneize en junio recién pasado.

“Todos sabíamos qué estaba pasando, pero era una cuestión de respeto, la misma que tuvo Boca y la familia del entrenador, de no comunicar. En algún momento Riquelme va a contar la charla que tuvo con Miguel antes de asumir“, comentó el comunicador.

En junio recién pasado, Riquelme presentó a Russo como DT de Boca | Getty Images

En junio recién pasado, Riquelme presentó a Russo como DT de Boca | Getty Images

Campeón del mundo emociona a todos con su despedida a Miguel Ángel Russo: “Gracias por…”

ver también

Campeón del mundo emociona a todos con su despedida a Miguel Ángel Russo: “Gracias por…”

“Russo y Riquelme aceptaron el desafío juntos”

“Russo le contó su situación, porque Riquelme quería saber cómo estaba, y Miguel le dio a entender que si se moría, quería morirse siendo el técnico de Boca. Y se lo cumplió. Aceptaron este desafío juntos, por eso es que el velatorio se está dando aquí también (en La Bombonera)”, contó.

Publicidad

La despedida al entrenador será este jueves y viernes en el hall central de La Bombonera. Durante esta jornada, parte del plantel y cuerpo técnico llegaron a mostrar sus respetos por el DT. Cientos de personas, hinchas de varios equipos, hicieron fila para dar el último adiós.

Lee también
Destapan que un gigante llama a Lucas Assadi para ficharlo
U de Chile

Destapan que un gigante llama a Lucas Assadi para ficharlo

Palacios en vilo por el volantazo que Riquelme metió en Boca
Internacional

Palacios en vilo por el volantazo que Riquelme metió en Boca

Campeón en la U e ídolo de Boca por Palacios: "Que lo devuelvan a..."
Internacional

Campeón en la U e ídolo de Boca por Palacios: "Que lo devuelvan a..."

La definición por octavos del Mundial Sub 20 que hoy va GRATIS por CHV
Internacional

La definición por octavos del Mundial Sub 20 que hoy va GRATIS por CHV

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo