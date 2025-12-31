Uno de los grandes activos de Colo Colo es el puntero Lucas Cepeda, cuyo nombre ha circulado en varios equipos internacionales y puede ser la gran venta de Blanco y Negro.

El delantero de 23 años tiene muchas ganas de probar suerte en el extranjero, sin embargo, todavía no ha podido dar el salto y espera que se concrete una transferencia en el corto plazo.

Cepeda sonó fuerte en River y también en Europa. Ahora el periodista Juan Cristóbal Guarello contó que el zurdo no está contento en Colo Colo porque no lo dejaron partir a Rusia a mediados de 2025.

Cepeda está enojado porque no lo dejaron ir al fútbol ruso

El comunicador dio a conocer en La Hora de King Kong que desde el fútbol ruso vinieron a buscar a Cepeda, pero que la operación no se cerró por la negativa de Vibra, empresa que representa al ariete.

“Ustedes supongo que percibieron una baja de Lucas Cepeda en el segundo semestre. Bajó Cepeda, estuvo más caballito loco, más comilón, bajó. No fue un buen año de Cepeda, pero en el segundo semestre tuvo un bajón notorio”, dijo de entrada Guarello.

“Hubo una oferta desde Rusia por Lucas Cepeda. Fue de 3 palos verdes a mediados de año… Pero la oferta no era de la escudería, era de (Pablo) Leclerc, la contra… Como ellos se manejan con Rusia tuvieron conversaciones y ofrecieron 3 palos verdes”, contó en el espacio de Youtube.

Lucas Cepeda no tuvo un buen cierre de año en Colo Colo. Foto: Diego Martin/Photosport

Luego, explicó que el jugador quería partir: “la escudería dijo que no, pero cuál fue el problema, que Lucas Cepeda quería irse. Se quería ir porque se iba a llevar el 10% de la operación, cerca de 300 mil dólares, además iba a tener un sueldo cercano a los 120 mil dólares, hay plata. Allá te pasan una casa rica y no te gastas todo”.

“La escudería dijo que no se va y Cepeda se puso el tarro y ustedes ya lo vieron. Les quedó claro. Cepeda tuvo una oferta de Rusia, no fue de Vibra, fue de Leclerc y todavía está con el tarro por eso”, cerró.

