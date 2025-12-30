Colo Colo, Universidad de Concepción y Deportes Concepción ya tienen fixture y calendario para la Serie Río de La Plata, con la programación de los chilenos en el torneo de verano que ya se hace tradición en la pretemporada de los equipos sudamericanos.
En lo que respecta a Colo Colo, los albos verán acción contra Olimpia, Alianza Lima y Peñarol. Por su parte, El Campanil se verá las caras contra Racing (Uruguay) y Montevideo Wanderers.
Deportes Concepción preparará su flamante regreso a Primera División tras varios años turbulentos enfrentando a Nacional y Montevideo City Torque.
ver también
Colo Colo suma dos refuerzos y falta sólo uno: así está la formación del Cacique 2026
Los otros participantes de la Serie Río de La Plata
Junto a los tres chilenos competirán los argentinos Independiente de Avellaneda, Unión, Atlético Tucumán, Huracán, Colón y San Lorenzo; los uruguayos Miramar Misiones, Juventud, Paysandú, Progreso, Montevideo City Torque, Cerro Largo, Racing, Montevideo Wanderers, Defensor Sporting y Peñarol; más los paraguayos Olimpia y Cerro Porteño; y Alianza Lima de Perú.
El campeonato de verano denominado Serie Río de La Plata 2026 se disputará entre el 9 y 23 de enero, transmitido por TV a través de las señales de ESPN y por streaming en la plataforma Disney+.
ver también
Reemplaza a la UC: El equipo que acompaña a Colo Colo y Concepción en Serie Río de la Plata
Programación Serie Río de La Plata 2026
-Jueves 15 de enero: Colo Colo vs. Olimpia. 21:00 horas, estadio Luis Franzini (Montevideo)
-Domingo 18 de enero: Colo Colo vs. Alianza Lima. 21:00 horas, estadio Parque Viera (Montevideo)
-Lunes 19 de enero: Racing vs. U. Concepción. 21:00 horas, estadio Luis Franzini (Montevideo)
-Martes 20 de enero: Nacional vs. Deportes Concepción. 22:00 horas, estadio Gran Parque Central (Montevideo)
-Miércoles 21 de enero: Peñarol vs. Colo Colo. 21:00 horas, estadio Centenario o Campeón del Siglo.
-Jueves 22 de enero: Montevideo Wanderers vs. U. Concepción. 21:00 horas, estadio Parque Viera (Montevideo)
-Viernes 23 de enero: Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción. 22:00 horas, estadio Charrúa (Montevideo)