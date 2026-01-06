ver también El día en que Juan Martín Lucero llegaría a Chile para firmar por la U

Qué duda cabe, la U de Chile está decidida a romper el mercado de fichajes en el fútbol chileno y tiene prácticamente amarrado a Juan Martín Lucero como refuerzo para su eje ofensivo. Los azules ya confirmaron el retorno de Eduardo Vargas para paliar las tres bajas de ataque sufridas al cabo de la campaña 2025.

Así las cosas, el Gato Lucero parece tener listo su reencuentro con Matías Zaldivia, otro ex Colo Colo que desembarcó en el Centro Deportivo Azul, aunque él lo hizo luego de siete temporadas en el Cacique. Mientras todo eso se define, un cercano al atacante argentino de 34 años salió en su defensa.

Evidentemente muchos fanáticos albos estallaron de rabia al ver al mendocino tan cerca del rival clásico. Por eso mismo, este asesor inmobiliario muy respetado en el fútbol profesional chileno sacó la voz mediante su cuenta de Instagram. Se trata de Christian Millar, quien forjó una relación cercana con el trasandino en 2022, año en que defendió la camiseta del Eterno Campeón.

“Fue ofrecido a Colo Colo y las ganas estaban. Si el archirrival lo quiere contratar, ¿de quién el problema?”, introdujo el dueño y fundador de Garnet Propiedades en su cuenta de Instagram. Quiso dejar claro que a la directiva de Blanco y Negro también llegó la posibilidad del Gato.

Y antes del Romántico Viajero, a pesar de la tortuosa salida que tuvo Lucero del estadio Monumental para ir rumbo al Fortaleza de Brasil. “No juzguemos antes de decir falsos testimonios”, agregó Millar en la citada red social. Una prueba de que para ByN, el apellido del ariete no es para nada bienvenido.

Amigo del Gato Lucero saca un escudo por su llegada a U de Chile y repasa a Colo Colo

Pero la defensa al Gato Lucero por su inminente llegada a la U de Chile no terminó ahí. Tuvo otro repaso a Colo Colo, donde el mendocino estuvo apenas una temporada en la que dejó un rendimiento de goleador temible: 24 tantos en 39 partidos oficiales.

“Esto fue mucho antes que saliera algún indicio de los azules. Fin del comunicado, jajaja”, sentenció Christian Millar, quien seguramente compartirá con Lucero cuando se concrete su retorno a Chile. En 2025, el Gato formó parte del equipo de Fortaleza que bajó a la Serie B del Brasileirao.

Allí fue compañero del chileno Benjamín Kuscevic y dejó un rendimiento de pocos festejos en la temporada: Lucero convirtió tres dianas en 27 partidos ligueros. También celebró dos conquistas en la Copa del Nordeste y una en la Copa de Brasil. Su séptimo tanto fue en la Copa Libertadores. Sí, precisamente ante el Cacique. El tiempo dirá cómo termina su aventura en la U de Chile…

