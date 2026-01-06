Mientras Lucero y Rivero suenan en la U, se define el destino de otro ex delantero de Colo Colo

Colo Colo vive días complejos en el mercado de fichajes y los hinchas lo sienten. En medio de un periodo de verdaderas “vacas flacas” tras el paupérrimo 2025,los albos siguen necesitados de gol y miran con preocupación cómo su clásico rival, Universidad de Chile, está cerca de cerrar no uno, sino dos ex goleadores albos: Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

Precisamente en la búsqueda de consolidar a un “9” en el ataque colocolino, varios nombres han pasado por el Popular en los últimos años. Entre ellos aparece Guillermo Paiva, delantero paraguayo que tuvo un discreto paso por Colo Colo en 2024, pero que hoy vive un gran presente en Colombia.

“Guillo”, como se le apoda al atacante de 28 años, fue una de las figuras de Junior de Barranquilla durante el 2025, ganándose la titularidad por sobre referentes como Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez. Cerró la temporada como campeón en Colombia, registrando 12 goles y 7 asistencias.

Su futuro generó varias especulaciones, se habló de 10 ofertas, por ejemplo, y mientras en Colombia buscaban extender su préstamo, algunos hinchas albos pedían una segunda oportunidad en redes sociales. Sin embargo, justo antes del cierre de 2025 se confirmó su destino: Permanecerá en Junior de Barranquilla.

Junior oficializa a Guillermo Paiva hasta 2028

El “Tiburón” confirmó a través de sus redes sociales, antes del inicio oficial del 2026, que Guillermo Paiva seguirá defendiendo al club colombiano hasta el año 2028.

Aunque el club no entregó mayores detalles en su anuncio, medios de prensa locales informaron que Junior adquirió el 60% del pase del exdelantero de Colo Colo por cerca de 600 mil dólares, cifra equivalente a la mitad de los 1,2 millones que Olimpia le había fijado al Cacique como opción de compra un año antes.

