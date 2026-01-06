Colo Colo vive días movidos en el mercado de fichajes. Tras un paupérrimo 2025, el elenco Popular atraviesa una profunda reestructuración de su plantel, lo que ha decantado en la salida de varios nombres importantes como Emiliano Amor, Mauricio Isla, Sebastián Vegas y, recientemente, Salomón Rodríguez, cuestionado delantero uruguayo que dejó a los albos para unirse a Montevideo City Torque.
Ante este escenario, en Colo Colo se han visto en la obligación de reforzarse con nuevos nombres de cara a la temporada 2026. En ese contexto, el club concretó hasta el momento las llegadas de Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, incorporaciones que, de todos modos, se suman a un plantel que continúa acumulando salidas.
A ellas se agregan los jugadores que no seguirán por decisión del técnico Fernando Ortiz, como Daniel y Bruno Gutiérrez, quienes buscan equipo, además de jugadores que analizan una oportunidad en el extranjero, como Alan Saldivia, pretendido por Vasco da Gama, y Vicente Pizarro, vinculado a Rosario Central.
En este contexto, te invitamos a conocer cómo está quedando el plantel de Colo Colo de cara a la temporada 2026.
Arqueros:
- Fernando de Paul
- Eduardo Villanueva
- Benjamín Morales (juvenil)
- Santiago Tapia (juvenil)
Defensas:
- Alan Saldivia (Negocia con Vasco)
- Jonathan Villagra
- Daniel Gutiérrez (No será considerado)
- Joaquín Sosa (refuerzo)
- Matías Fernández Cordero (refuerzo)
- Jeyson Rojas (Regresa de préstamo)
- Bruno Gutiérrez (No será considerado)
- Erick Wiemberg
- Cristian Riquelme
Mediocampistas:
- Arturo Vidal
- Esteban Pavez
- Vicente Pizarro (Negocia con Rosario)
- Claudio Aquino
- Tomás Alarcón
- Víctor Felipe Méndez
- Diego Plaza
- Francisco Marchant (juvenil)
Delanteros:
- Javier Correa
- Lucas Cepeda
- Marcos Bolados
- Cristian Zavala (Podría partir)
- Leandro Hernández
- Benjamín Araya (juvenil)
Mercado de fichajes de Colo Colo 2026
- Altas: Matías Fernández Cordero (Independiente del Valle), Joaquín Sosa (Bologna), regresa de préstamo Jeyson Rojas(La Serena).
- Bajas: Sebastián Vegas (León), Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo (Libres), Manley Clerveaux (Pto Montt), Ethan Espinoza (Concepción), Javier Rojas (Concepción), Brayan Cortés (Argentinos Jrs), Alexander Oroz (La Serena), Matías Moya, Dani Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Lucas Soto y Bryan Soto (No serán considerados).
- Renovaciones: Fernando Ortiz (DT)
- Rumores: Esteban Andrada (Real Zaragoza), Jaime Vargas (Deportes Recoleta), Bruno Cabrera (Coquimbo Unido), Santiago Quirós (Racing Club), Junior Barreto (Olimpia), Daniel Castro (Limache), Emiliano Rigoni, Damián Pizarro (Le Havre), Óscar Salomón (Plantense).