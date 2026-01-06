Colo Colo vive días movidos en este mercado de fichajes. Lamentablemente, estos son por la gran cantidad de jugadores que podrían partir más que por lo refuerzos que están llegando al Estadio Monumental.

Apenas fueron oficializados como nuevos jugadores el lateral izquierdo Matías Fernández Cordero y el defensor central Joaquín Sosa, quienes ya entrenan bajo las órdenes de Fernando Ortiz en esta pretemporada.

Al contrario, son muchos, demasiados los jugadores que podrían emigrar en este mercado de fichajes. Y ojo, que más allá de tres titulares importantes en el Cacique, la gran mayoría se trata de futbolistas que no iban a ser considerados por el entrenador argentino.

Los 18 jugadores que todavía se pueden ir de Colo Colo

Este listado está liderado por Vicente Pizarro, Alan Saldivia y Lucas Cepeda, quienes por importantes ventas al extranjero tienes opciones concretas para partir. El Vicho es seguido por Rosario Central, Saldivia por Vasco Da Gama y Cepeda por el Alavés.

Además, están el grupo los cuatro jugadores que Ortiz mandó a trabajar por separado en esta pretemporada. Estos son Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Lucas Soto y Bryan Soto, quienes entrenarán en el Monumental a la espera de salir a préstamo al no ser considerados.

Junto a estos cuatro también dicen presente Felipe Yañez, Bastián Silva, Miguel Toledo, Francisco Ribera, Darko Fiamengo, Dylan Portilla, José Durán, Cristian Alarcón, Benjamín Araya y Benjamín Castro. Todos estos son canteranos que no están en los planes de Ortiz.

Para cerrar está el caso de Salomón Rodríguez, quien también estaría viviendo sus últimas horas como jugador de Colo Colo al partir a préstamo al Montevideo City Torque de Uruguay. Se espera que en sus tierras el delantero logre ganar algo de continuidad en este 2026.