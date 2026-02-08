Huachipato se quedó con una valiosa victoria 2-1 frente a Universidad de Chile en un partido que prometía intensidad y no decepcionó. El triunfo tuvo un protagonista claro, Maximiliano Gutiérrez, autor de un gol y responsable de un penal, abrió el camino hacia la victoria acerera.

“Fue un partido complejo, jugaban bien pero supimos manejar los momentos del juego gracias a Dios”, declaró el extremo de 21 años tras el encuentro, destacando la concentración del equipo.

ver también Huachipato se queda con el duelo de “hermanos” y le da un golpazo a la U de Paqui

Gutiérrez, quien ha mostrado un gran nivel desde el inicio del torneo, también habló de su rol dentro del equipo. “Donde me coloque el profe haré lo mejor posible y pude aportar con un gol y un penal”, señaló.

El jugador enfatizó que su enfoque está en mejorar constantemente y mantener la disciplina. “Tranquilo, voy creciendo, enfocándome en mí y en cada entrenamiento. Hago entrenamiento aparte en las tardes”.

Maximiliano Gutiérrez fue el mejor jugador del partido frente a Universidad de Chile

Huachipato y la Copa Libertadores

Con la mente puesta en los próximos desafíos, Gutiérrez adelantó que el equipo ya piensa en lo que se viene. “Se vienen partidos difíciles, desde el lunes nos vamos a preparar bien”. La intención de Huachipato es seguir sumando puntos y mantener la racha positiva en el campeonato y lograr triunfos en Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

ver también Castellón le pone máxima presión a U de Chile tras perder ante Huachipato: “Tengo mucha rabia, necesitamos encontrar…”

El gol del mediocampista llegó tras un rápido análisis de la defensa rival. “Vi el espacio y dije ‘le voy a pegar al primer palo‘”, confesó, mostrando su seguridad y decisión dentro del campo.

Con este triunfo, Huachipato sigue sumando confianza y Gutiérrez se afianza como un pilar importante dentro del equipo, capaz de cambiar el rumbo de los partidos y liderar con goles y acciones clave.