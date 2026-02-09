Universidad de Chile se sigue lamentando por la dura derrota sufrida este último fin de semana por un marcador de 2 a 1 contra Huachipato, por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

Un golpe que no les ha permitido sumar triunfos en el inicio del torneo y donde ya se empiezan a ver las primeras críticas al trabajo del técnico Francisco Meneghini.

En ese sentido, el grupo de jugadores tampoco se salva, con un bajo rendimiento de nombres que eran clave hasta el año pasado y que ahora lucen irreconocibles con muchos errores.

Franco Calderón protagonizó un grave error de la U ante Huachipato. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

La defensa de la U tambalea

Fue la periodista Carolina Fernández, en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, quien puntualizó de lo bajo que se está viendo la U en la última línea, en algo que no nos tenía acostumbrados.

“Lo medular es que la U si hay algo que le caracterizaba era la buena defensa y ahora es la zona que tambalea fácil”, explicó.

“En el segundo gol en la marca de Calderón son errores de escuela de fútbol, cuando te enseñan cómo se marca en la pelota detenida y son situaciones que extrañan”, profundizó.

Por lo mismo, manda una alerta a la U en su comentario: “Vimos situaciones donde Zaldivia se metía en ofensiva, no es su función, bien por él, pero lo primero que debe hacer es dar seguridad a la última línea”.

Mira los detalles:

