Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

El grave problema que no deja tranquila a U de Chile: “Error de escuela de fútbol”

La crítica golpea fuerte al plantel de Paqui Meneghini tras dos fechas sin conseguir triunfos en el torneo.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
La U sumó problemas funcionales en su visita a Huachipato.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTLa U sumó problemas funcionales en su visita a Huachipato.

Universidad de Chile se sigue lamentando por la dura derrota sufrida este último fin de semana por un marcador de 2 a 1 contra Huachipato, por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

Un golpe que no les ha permitido sumar triunfos en el inicio del torneo y donde ya se empiezan a ver las primeras críticas al trabajo del técnico Francisco Meneghini.

En ese sentido, el grupo de jugadores tampoco se salva, con un bajo rendimiento de nombres que eran clave hasta el año pasado y que ahora lucen irreconocibles con muchos errores.

Franco Calderón protagonizó un grave error de la U ante Huachipato. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Franco Calderón protagonizó un grave error de la U ante Huachipato. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

La defensa de la U tambalea

Fue la periodista Carolina Fernández, en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, quien puntualizó de lo bajo que se está viendo la U en la última línea, en algo que no nos tenía acostumbrados.

“Lo medular es que la U si hay algo que le caracterizaba era la buena defensa y ahora es la zona que tambalea fácil”, explicó.

Publicidad

“En el segundo gol en la marca de Calderón son errores de escuela de fútbol, cuando te enseñan cómo se marca en la pelota detenida y son situaciones que extrañan”, profundizó.

Por lo mismo, manda una alerta a la U en su comentario: “Vimos situaciones donde Zaldivia se metía en ofensiva, no es su función, bien por él, pero lo primero que debe hacer es dar seguridad a la última línea”.

Mira los detalles:

Publicidad
Lee también
Mundialista que debutó ante U de Chile: "Como hago siempre, debo..."
Chile

Mundialista que debutó ante U de Chile: "Como hago siempre, debo..."

¡Bombazo! Maxi Gutiérrez rumbo a un gigante argentino tras bailar a la U
Mercado de fichajes 2026

¡Bombazo! Maxi Gutiérrez rumbo a un gigante argentino tras bailar a la U

Anotó golazo de la remontada a la U de Chile y se sinceró: "Fue..."
Chile

Anotó golazo de la remontada a la U de Chile y se sinceró: "Fue..."

Llueve sobre mojado para la UC: Dani González será baja por un mes
Universidad Católica

Llueve sobre mojado para la UC: Dani González será baja por un mes

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo