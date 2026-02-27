Universidad de Chile se alista para un durísimo encuentro este domingo, cuando deba visitar a Colo Colo en el Superclásico por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026, choque que enfrenta con mucha presión.

Esto, porque a las cuatro fechas sin saber de victorias en el torneo de la mano del técnico Francisco Meneghini, ahora debe afrontar una importantísima lesión que les mueve el piso.

Lucas Assadi será baja en la visita al estadio Monumental, lo que significa mover las piezas para el criticado técnico de los azules, con su gran figura fuera de la cancha.

Por lo mismo, por primera vez el volante enfrentó los micrófonos para relatar cómo vive este proceso en recuperación y lejos del partido más importante del fútbol chileno.

Lucas Assadi se fue con vendas en el tobillo del Estadio Nacional.

Lucas Assadi: “Estoy recuperándome”

Fue a la salida del Centro Deportivo Azul donde los hinchas de Universidad de Chile se dejaron caer para dar apoyo a los jugadores, en la previa del Superclásico.

Uno de los más buscado por los fanáticos fue Lucas Assadi, quien se perderá el duelo por lesión, por lo que lo alentaron para poder pasar por este difícil momento lo más rápido posible.

Así también lo asumió el volante formado en la U, quien agradeció y se mostró muy motivado en su recuperación.

“Bonito, siempre es bonito, siempre agradable. Estoy recuperándome nomás, pero bien”, comentó Assadi en el CDA.

