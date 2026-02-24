Universidad de Chile sigue con su tormentoso momento deportivo, que la tienen sin triunfos en la Liga de Primera 2026 luego de cuatro fechas, además con el técnico Francisco Meneghini en la cuerda floja por la dirigencia.

Ahora el gran problema tiene que ver con el Superclásico del domingo, donde deben visitar a Colo Colo en el estadio Monumental, donde tendrán una importantísima baja.

Esto, también correrá para el compromiso del miércoles 4 de marzo, cuando tengan el duelo único contra Palestino por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Esto, porque Lucas Assadi definitivamente será baja por el esguince de tobillo, donde, tras volver al CDA, se pudo confirmar que estará, al menos, cuatro semanas fuera de las canchas.

Lucas Assadi sufrió un duro esguince en el duelo de la U vs Limache. Foto: Cristián Fajardo / Redgol.

Lucas Assadi estará cuatro semanas fuera en la U

La peor noticia recibió Francisco Meneghini en Universidad de Chile, porque el técnico argentino pierde a Lucas Assadi cuando se vienen los partidos más trascendentales para la continuidad en el cargo.

Según pudo confirmar Emisora Bullanguera, en un nuevo detalle médico, se pudo conocer que el volante tiene un esguince sindesmal “que es en la parte más alta de la zona que lo tiene comprometido”.

“Si bien no tiene síntomas, ya se maneja que serán, al menos, cuatro semanas de recuperación porque es una lesión rebelde de tratar porque está comprometida una articulación”, explican.

Una durísima baja de la U, pese al irregular desempeño que ha mostrado la figura azul, pero donde su lesión llega en el peor momento con el proceso de Paqui tambaleando.

