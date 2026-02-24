Lucas Assadi salió lesionado en Universidad de Chile en el empate 2-2 contra Deportes Limache, donde esta semana será evaluado para saber si podrá estar para el Superclásico del domingo ante Colo Colo.

Pero esta situación puede significar una buena oportunidad para el criticado técnico Francisco Meneghini, según un detalle que reveló el periodista Cristián Caamaño.

“Le puede dar una solución a Paqui el hecho de que no juegue, porque estaba muy atrapado con Assadi. No le encontraba una posición y el jugador tampoco se encontraba cómodo”, explicó en Deportes en Agricultura.

“A Assadi le está costando más de la cuenta, tenía que ser la bandera futbolística de la U este año y no lo está siendo, pero creo que le puede dar una solución a Paqui“, enfatizó.

Lucas Assadi ha sido un dolor de cabeza para Paqui en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también Lucas Assadi enciende la ilusión de U de Chile para el Superclásico: ¿Qué dijeron los exámenes?

Assadi no es solución para Paqui en la U

La U lleva cuatro partidos sin poder ganar, donde el protagonismo de Lucas Assadi se ha visto tapado con la idea de Paqui Meneghini, por lo mismo, puede ser la oportunidad de girar el barco a las bases del entrenador.

Publicidad

Publicidad

“Los mejores jugadores el técnico siempre los quiere tener, pero como no estaba rindiendo había situaciones que no tenían cómodo a Paqui. Yo creo que le va permitir a Altamirano jugar detrás de Vargas y Lucero; hacer una línea de 4 y puede jugar el fútbol que quiere Paqui”, precisa.

“No digo que sea una buena noticia, pero el rendimiento de Assadi le estaba complicando de sobremanera la ecuación futbolística a Paqui Meneghini”, finalizó.