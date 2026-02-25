Los trabajos de Colo Colo de cara al Superclásico han dado que hablar en las últimas horas. El Cacique ha estado haciendo movimiento para el choque con la U de Chile este fin de semana y se conoció de una que genera polémica: la salida de Arturo Vidal.

A pesar de haber sido titular en lo que va de temporada, Fernando Ortiz probó un mediocampo sin el King entre los estelares. La decisión de inmediato causó revuelo entre los hinchas albos, quienes no entiende por qué justo hora el DT apuesta por algo así.

Sin embargo, las cosas no son como las han pintado hasta ahora. Y es que si bien se confirmó que esto ocurrió, hay un motivo detrás y tiene que ver netamente con lo que propondrán ante el Romántico Viajero en el Estadio Monumental.

Sólo un movimiento: la explicación a la salida de Arturo Vidal de la formación de Colo Colo

La sorpresiva salida de Arturo Vidal de la formación titular de Colo Colo ha generado debate. El King salió del equipo estelar del Cacique para el Superclásico frente a la U, lo que tiene a Fernando Ortiz en el centro de la polémica.

Fernando Ortiz probó un equipo sin Arturo Vidal en Colo Colo. Foto: Photosport.

Pero pese a que se confirmó que esto ocurrió en el Estadio Monumental, no es tan grave como se ha planteado. El periodista Cristián Alvarado destapó en Los Tenores de Radio ADN los motivos que llevaron al Tano a hacer ese movimiento.

“En el mediocampo, seguro va a jugar Arturo Vidal, no hay duda de eso. Pero hay un momento en el que no estuvo y aparece Álvaro Madrid“, enfatizó de entrada el reportero albo.

Confirmando que el King no tiene en riesgo su puesto, el periodista remarcó que “claramente es el primer cambio a la hora de contener, si no es Vidal es Alarcón. El relevo uno es Madrid“.

Finalmente y en esa misma línea, el reportero destacó que estos “son movimientos que está trabajando el técnico“. Esto, pensando en presionar de principio a fin al elenco estudiantil.

La salida de Arturo Vidal de la formación titular de Colo Colo no fue más que una prueba de Fernando Ortiz para enfrentar a la U. El DT parece estar pensando en una estrategia asfixiante ante el Bulla para así dejar los tres puntos en el Estadio Monumental.

¿Cuándo juega Colo Colo y la U?

Colo Colo sigue trabajando para sumar de tres ante la U. El Superclásico del fútbol chileno entre el Cacique y el Bulla está programado para este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

En resumen, Arturo Vidal salió del equipo titular de Colo Colo previo a la U por…

Titularidad asegurada: A pesar del revuelo causado por su ausencia en una de las pruebas tácticas, se confirmó que Arturo Vidal será titular frente a la U de Chile. Su salida momentánea del esquema estelar no se debe a una decisión técnica permanente ni a problemas físicos.

El rol estratégico de Álvaro Madrid: La aparición de Madrid en lugar del "King" respondió a un movimiento de rotación probado por Fernando Ortiz. El volante se perfila como el primer relevo en caso de que el DT necesite modificar la contención o refrescar el mediocampo (sustituyendo a Vidal o a Tomás Alarcón) durante el partido.

Plan de presión asfixiante: Estas pruebas forman parte de una estrategia de Ortiz para mantener una intensidad constante en el Estadio Monumental. El objetivo es ensayar variantes que permitan presionar al "Bulla" de principio a fin, asegurando que el equipo no baje el ritmo incluso cuando se realicen modificaciones.

