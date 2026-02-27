Se viene la segunda fecha de la Primera B y en un comentado nuevo apodo que lanzaron desde el norte de Santiago, habrá Clásico del Barrio. Ahí Deportes Recoleta recibe a Unión Española.

Ambos equipos arrancaron con triunfos en la primera fecha. Los textileros, quienes lanzaron el mote de Clásico del Barrio en sus redes sociales, vencieron 2-0 a domicilio a Santiago Wandereres.

Por su parte, los hispanos hicieron lo propio con el mismo marcador, pero en el Estadio Santa Laura. Con miras al duelo de la Primera B en el Leonel Sánchez de Recoleta, los equipos ya se conocen tras enfrentarse dos veces en Copa Chile.

Nuevo Clásico del Barrio en la B /Photosport

¿Dónde ver Deportes Recoleta vs Unión Española?

El partido entre Deportes Recoleta y Unión Española no irá por ninguna señal de TNT Sports en televisión por cable, es decir, ni por TNT Sports Premium ni TNT Sports Básico.

La única forma de ver el Clásico del barrio entre Recoleta y Unión Española es mediante la app HBO Max, en la sección TNT Sports. Lo anterior, debido a que el canal en su señal básica transmitirá el Chile Open del tenis.

¿A qué hora juegan Recoleta y Unión Española?

El duelo entre textileros e hispanos será a contar de las 18:00 horas de este viernes 27 de febrero, en el Estadio Leonel Sánchez de Recoleta. Ahí ya jugaron este año por Copa Chile, con triunfo 1-0 para Unión Española.

Pero los recoletanos también tienen una victoria en el Clásico del Barrio, ya que en duelo jugado en La Pintana, vencieron por 2-1 a los rojos. Eso también por Copa Chile 2026, donde comparten grupo.