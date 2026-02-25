Este retirado volante ofensivo apodado el Mago que pasó por la Unión Española hoy sueña con tener una chance de dirigir a Everton de Viña del Mar. Aunque en calidad de ayudante técnico. Las referencias son para David Ramírez, quien forma parte del staff de su compatriota argentino Omar Asad.

Por eso mismo, Ramírez contestó el llamado de RedGol y reconoció el interés que tiene el cuerpo técnico del Turco Asad en tomar las riendas del complicado cuadro Ruletero. “Nos han ofrecido a Everton. Hace rato que queremos dirigir en Chile”, aseguró.

“Yo me vinculé con el Turco hace un tiempo, después nos habíamos separado. Volvimos el año pasado en Godoy Cruz y estamos buscando la posibilidad de volver a trabajar juntos. Everton es un gran club, el Turco conoce un montón en ese tipo de cosas, pero me pregunta porque sabe que jugué ahí”, agregó Ramírez.

David Ramírez y el Turco Asad se animan a tomar el fierro caliente Ruletero. (Foto: Godoy Cruz).

El oriundo de Ramallo jugó en la Unión Española durante toda la campaña 2009. “Le dije que es un club muy lindo para trabajar y si había posibilidad de tirar líneas para ese lado por si hay suerte, nos gustaría. Es eso, nos ofrecimos y esperamos tener la posibilidad”, confirmó David Ramírez.

David Ramírez en acción ante Everton de Viña del Mar en Sausalito. (CLAUDIO DIAZ/PHOTOSPORT).

“No sé cómo se manejará el club, pero ojalá haya una posibilidad de hablar con los dirigentes para comentar más o menos cómo trabajamos y tener una chance”, solicitó David Ramírez públicamente, evidentemente a nombre del Turco Asad, un histórico campeón de América e intercontinental con Vélez Sarsfield.

Por supuesto que su etapa en Unión Española le sirvió a David Ramírez para hacerse una idea de la vida en el país. Al menos en la capital. “Me gusta todo de Chile. Estuve en Santiago y me gustó mucho. Me gustaría volver”, lanzó el Mago, quien tuvo relación con el balompié nacional.

David Ramírez enfrenta la marca de Matías Celis. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

No sólo por haber seguido algo de la campaña fatal que devolvió a los hispanos a la Primera B del fútbol chileno. “Vi un poco el año pasado, lamentablemente descendió. Y vi un poco de San Luis de Quillota. Trabajaba en la representación, teníamos a Seba Parada hasta que me surgió esto y dejé todo”, reveló Ramírez.

Sebastián Parada, jugador de San Luis de Quillota que también tuvo un paso en Curicó Unido. (Javier Torres/Photosport).

“Luego no lo tuvimos más, pero es un jugador que me gustaba mucho, miraba cuando podía. Pero después mucho más no. A veces miraba a mi amigo Fernando Zuqui en Católica hasta que se lesionó. Después no miré más”, sentenció el otrora campeón con el Fortín bajo la tutela de Ricardo Gareca.

Fernando Zuqui salió gravemente lesionado en el debut de Daniel Garnero ante Unión La Calera. (Andres Pina/Photosport).

Por lo pronto, Everton afina detalles para visitar a Universidad de Concepción este domingo 1 de marzo a contar del mediodía en el estadio Ester Roa Rebolledo para sumar su primer punto liguero.

Así va Everton en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Everton de Viña del Mar es el único equipo de la Liga de Primera que sólo sabe de derrotas al cabo de cuatro fechas.

