Este jueves se realizó la conferencia protocolar para el Superclásico 199 que se jugará este domingo entre Colo Colo y Universidad de Chile, por la quinta fecha de la Liga de Primera, en el estadio Monumental.

En la U cumplieron ante la prensa el entrenador Francisco Meneghini y el mediocampista Marcelo Díaz. Los azules llegan al quinto partido sin triunfos, con tres empates y una derrota, y Paqui asoma en la cuerda floja.

Pese al bajo rendimiento, Meneghini confía en poder encontrar el camino contra el archirrival. De hecho, desafía a Colo Colo deja botando una sensación de plena confianza en lo que pueda hacer la U en La Ruca.

ver también Francisco Meneghini patea el tablero: fuertes cambios en la formación de la U frente a Colo Colo

En la U confían en que pueden ganarle a Colo Colo pese al mal momento

“Obviamente el partido para nosotros es muy importante, sabemos lo que significa para el fútbol chileno. Nosotros venimos sin triunfos de momento, pero venimos de hacer nuestro mejor partido en el torneo y eso nos da confianza para afrontar un duelo tan importante como este. Saldremos a ganarlo sabiendo de la necesidad que tenemos”, dijo tajante Meneghini.

La U viene de empatar con Limache: Meneghini desafía a Colo Colo diciendo el duelo confirma un alza en el Chuncho.

Agregó que “me siento muy contento y orgulloso de ser el entrenador de la U. El sentirme bien tiene que ver con lo que veo en el día a día y lo que recibo de los jugadores. Estamos muy enfocados, cien por ciento enfocados en el partido contra Colo Colo“.

Publicidad

Publicidad

“Sabemos que será un partido distinto. En el partido con Limache hicimos muchas cosas bien, pero Colo Colo es un equipo distinto. Estamos preparados y hemos trabajado. Aun nos quedan dos entrenamientos para ver situaciones estratégicas que tienen que ver con el rival de turno”, complementó.

ver también Para ganar ante Colo Colo: el increíble cambio físico de Marcelo Morales en U. de Chile

Meneghini sentencia que “vamos a plantear un mediocampo, y el equipo en general, buscando complicarle el partido a ellos y así poder sacar ventajas“.

Resumen:

Francisco Meneghini y Marcelo Díaz asistieron a la conferencia del Superclásico 199 este jueves.

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile será en el Estadio Monumental.

La Universidad de Chile llega al encuentro de la quinta fecha sin registrar triunfos, pero Meneghini destaca que la U viene de hacer su mejor partido y confía en derrotar a Colo Colo.

Publicidad