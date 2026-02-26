Comenzó la cuenta regresiva para el Superclásico 199. Universidad de Chile busca su primer triunfo en la Liga de Primera, y el escenario apunta nada menos que ante Colo Colo. Por lo mismo, Francisco Meneghini planea un equipo estelar ante los albos.

“Paqui” ya sabe de ganar en el Estadio Monumental, la temporada pasada lo consiguió bajo el mando de O’Higgins. Pero ahora la tarea será mayor ya que buscará cortar la mala racha que acumula en el Romántico Viajero. En este 2026 no ha sabido de triunfos y comienza a tambalear su proceso.

ver también “Hacerlos…”: el aviso de Francisco Meneghini y la U a Colo Colo previo al Superclásico

Para peor, Octavio Rivero y Lucas Assadi están entre algodones y son duda para el partido de este domingo 1 de marzo. Sin embargo, Meneghini tiene un as bajo la manga y que conocen bien en Colo Colo. Esto trata de Juan Martín Lucero que será titular y eje de ataque ante su ex equipo.

El “Gato” tendrá un partido más que especial. Su salida del Cacique aún duele entre los hinchas albos y su regreso al Monumental podría no ser de los mejores. Si ya lo vivió cuando visitó el recinto por Fortaleza en la Copa Libertadores.

Encuesta¿Cuál será el resultado del Superclásico? ¿Cuál será el resultado del Superclásico? Ya votaron 0 personas

¿Qué pasa con Juan Martín Lucero?

Pese a ello, en el plantel azul confían en el olfato goleador de Juan Martín Lucero. De momento solo ha acumulado una tarjeta roja ante Audax Italiano. Pero Marcelo Díaz salió en defensa del “Gato” y recalcó que está más que inspirado para el Superclásico.

Publicidad

Publicidad

Juan Martín Lucero buscará su primer gol con la U en el Superclásico 199

“Lo he visto muy bien. Se ha incorporado muy rápido. Yo se lo dije cuando llegaron nuestros refuerzos. Viene trabajando muy bien”, resaltó el Bicampeón de América en conferencia de prensa este jueves.

Incluso deslizó una particular comparación a su anterior paso por Chile y recalcó que ahora en la U sí encontró su lugar ideal. “Se le ve muy cómodo en el club y personalmente muy bien. Esperemos que los goles vengan, ojalá sea el domingo. Sería muy lindo verlo celebrar”, sentenció.

Publicidad