Universidad de Chile visita a Colo Colo este domingo por el Superclásico 199. En los azules será el primer derbi con la camiseta del Chuncho de Juan Martín Lucero, el ex delantero del Cacique que llegó como refuerzo a los azules en enero.

El delantero argentino aún no puede anotar su primero gol con la U, pero el encuentro contra Colo Colo asoma como una gran oportunidad. Y por su pasado albo, el mismo Gato despeja las dudas y asegura que sí celebrará, y con todo, si convierte de azul frente al Cacique.

“Podría ser, ojalá, Dios quiera que me acompañe para que mi primer gol con la U sea el domingo“, dijo Lucero a TNT Sports. Y agregó tajante que “y sí, por supuesto que se celebra“.

ver también Histórico goleador de la U le mete presión al Gato Lucero para el Superclásico: “Tiene que tratar…”

Lucero y el Superclásico: un gol se celebra

El Gato Lucero complementó que “por una cuestión de respeto a la camiseta que estoy defendiendo y usando hoy en día, por supuesto. Aparte siempre hacer un gol es para celebrarlo, y más si es el primero con esta camiseta. Sí, sin duda que sí lo celebraría“.

Lucero revela que quiere anotar su primer gol en la U y si es contra Colo Colo igual lo celebra.

Por otro lado, el atacante de 34 años expuso que “siempre es importante para el delantero convertir, vivimos del gol, y obviamente el primer partido ante Audax sumé unos minutos, pero después fueron completos el de Palestino y este que pasó con Limache. Entonces este partido me sentí mucho mejor desde lo físico, con la pelota y todo”.

Publicidad

Publicidad

“En mi llegada hice bastante físico, pero apartado y nunca es lo mismo, y sin jugar también porque venía sin rodaje, aunque este último partido y la semana de entrenamiento con el profe y el cuerpo técnico me vinieron muy bien, como para ponerme más a tono. Entonces voy de a poco sintiéndome mucho mejor“, sentenció el oriundo de Junín, Mendoza, Argentina.

ver también Vuelve el amuleto de la U: Israel Poblete regresa al Monumental y le mete miedo a Colo Colo

La U y Colo Colo se miden este domingo 1 de marzo, desde las 18:00 horas, en el estadio Monumental. El partido válido por la quinta fecha de la Liga de Primera será arbitrado por Cristián Garay.

Resumen:

Juan Martín Lucero deja atrás su pasado albo y confirmó que celebrará si anota su primer en Universidad de Chile ante Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

El Gato Lucero jugará su primer Superclásico con la camiseta de Universidad de Chile tras su paso por Colo Colo hace algunos años.

El Superclásico 199 se disputará este domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental. El árbitro Cristián Garay dirigirá el encuentro válido por la quinta fecha de liga.