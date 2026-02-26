Histórico goleador de la U le mete presión al Gato Lucero para el Superclásico: “Tiene que tratar…”

Uno de los partidos más esperados por los hinchas se jugará este domingo en el estadio Monumental, donde Colo Colo recibe a Universidad de de Chile por la quinta fecha de la Liga de Primera.

El Superclásico 199 encuentra a dos equipos con realidades opuestas. Los albos vienen de sumar tres victorias en línea; en tantos los azules no han ganando ningún partido en el año.

Uno de los grandes protagonistas será el delantero argentino Juan Martín Lucero, quien será titular en la U y jugará por primera vez con el cuadro laico ante su ex equipo en el Monumental.

Miguel Ángel Gamboa le mete presión a Juan Martín Lucero

El Gato Lucero desde que llegó a la U no ha marcado ningún gol, es por ello que tiene presión y muchos le piden que se saque la mala racha ante Colo Colo en el clásico.

El ex delantero de los azules e ídolo del club Miguel Ángel Gamboa, conversó con RedGol y le pide al transandino que juegue su mejor partido este domingo en la cancha David Arellano.

“Tiene que tratar de ser el mejor de su equipo, por lo general. O sea, cuando Carlos Caszely y Chamaco Valdés eran los mejores de su equipo, tenían que demostrarlo todas las veces. Lo mismo pasaba en la época del Ballet, lo mismo pasa con cualquier equipo. Lo mismo pasa cuando estaba Vidal, Sánchez en Colo Colo… cuando están en los mejores equipos, ellos son los que tienen que llevar el peso mayor del desempeño del equipo”, dijo el Loco.

Juan Martín Lucero será titular en la U ante Colo Colo. Foto: U de Chile

Por último, Gamboa señaló que Lucero debe dar lo mejor en el partido ante Colo Colo y que empiece a acallar las primeras críticas en su contra.

“Todos los demás jugadores esperan algo mucho más de él que de otros; el entrenador, los hinchas y los directivos. En general, siendo el precio más alto y siendo el jugador más emblemático que creo que hay ahora en Universidad de Chile, tiene una carga extra como el buen elemento que es. Así de fácil”, cerró.

En síntesis

Juan Martín Lucero jugará su primer partido con la U ante su exequipo en el Monumental.

El delantero argentino llega al Superclásico 199 sin registrar goles anotados con el cuadro laico.

Colo Colo recibe a Universidad de Chile este domingo por la quinta fecha de la liga.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

