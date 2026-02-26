Universidad de Chile no pasa un buen momento y cada vez hay más dudas sobre Francisco Meneghini. Ahora enfrentan el Superclásico ante Colo Colo, donde solo les sirve el triunfo.

El Romántico Viajero no suma triunfos en lo que va del 2026, sumando solo 3 puntos de 12 posibles. Pese al poco tiempo que lleva como DT del club, algunos ya exigen la salida de Paqui. Una locura, pero el rendimiento en la cancha no ayuda para nada.

El cambio que le piden a Meneghini

Universidad de Chile no ha ofrecido garantías en defensa y en cuatro partidos, han recibido cuatro goles. Paqui Meneghini ha optado por mantener la línea de tres que usaba Gustavo Álvarez, con Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia. Cristian Mora, leyenda del Romántico Viajero, habló del tema.

“Mi opinión es que quiero que tengamos una seguridad defensiva, más allá de que juegue con línea de cuatro o línea de tres, si con tres se sentía bien en algún momento, hoy los errores están costando muy caro”, comenzó explicando Mora a RedGol.

“Tiene que jugar con línea de cuatro. Contra Huachipato que cuando se vio complicado tuvo que volver prácticamente a una línea de cinco con (Fabián) Hormazábal y con Diego (Vargas) por la izquierda, porque estaba siendo vulnerado por todos lados”, detalló el ex entrenador de Provincial Talagante.

Mora estuvo en U. de Chile desde 1990 a 2003, salvo un breve paso por S. Morning en 2001. Imagen: Archivo

Ante la problemática defensiva del Bulla, el ganador de seis títulos con Universidad de Chile señaló que Meneghini debería olvidar la línea de tres de Gustavo Álvarez y jugar con cuatro en el fondo, tal como lo hacía en O’Higgins.

“El fin de semana pasado Limache también los complicó por las bandas, por lo que ahí es donde tiene que hacerse fuerte. No le da resultado el seguir como jugaban con (Gustavo) Álvarez, pero también pasa por los jugadores en conjunto. No sacas nada con tener 80 minutos el balón si te llegan una vez y te convierten“, cerró Cristián Mora.

