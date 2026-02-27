La presión va en aumento dentro de Universidad de Chile. En la previa al Superclásico de este domingo y jugarse la clasificación a la Copa Sudamericana, los rumores son fuertes respecto a la continuidad del técnico Francisco Meneghini.

Hace unos días, el diario La Tercera reveló que si pierde ambos juegos “el DT que puede ser cesado de sus actividades antes de que cumpla sus dos años de contrato por un valor mucho menor al pago total por sus dos años de contrato”.

Sin embargo, el periodista Marco Escobar, de la cadena DSports, desmintió categóricamente la publicación sobre el futuro de Meneghini y reveló la “millonaria verdad” respecto al acuerdo entre el entrenador con Universidad de Chile.

ver también Meneghini y U de Chile desafían a Colo Colo: “Venimos de hacer nuestro mejor partido”

La millonaria verdad del contrato de “Paqui” con U de Chile

“La Universidad de Chile si hoy día quiere despedir a Francisco Meneghini tiene que pagarle los dos años de contrato. Esa es información que estuve averiguando durante la tarde”, afirmó el reportero de la señal televisiva internacional.

Es más, Escobar enfatiza en que “lo que se le está haciendo creer a la audiencia, a los hinchas de la U, es que es fácil, que sería poco… lo que se publica es que se pagarían tres meses, ahí está la diferencia“, para luego ratificar su información.

“El hincha se queda con que a Paqui lo pueden despedir y solo se pagan 3 meses y esa no es la verdad“, sentencia el reportero. Esto significa que si lo echan a Meneghini la próxima semana, la U deberá pagarle un total de $1.166 millones de pesos, es decir, US$1.335.456 dólares.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En síntesis

El periodista Marco Escobar de DSports desmintió la existencia de una indemnización de tres meses .

de DSports desmintió la existencia de una indemnización de . El despido de Francisco Meneghini costaría a la Universidad de Chile $1.166 millones de pesos.

costaría a la Universidad de Chile de pesos. La Universidad de Chile enfrenta esta crisis previo al Superclásico y la clasificación a Sudamericana.

¿Cuándo juegan los azules?

Universidad de Chile disputará la edición 199 del Superclásico ante Colo Colo, a disputarse el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Publicidad