Universidad de Chile enfrenta con mucha presión este Superclásico 199 ante Colo Colo. Los azules atraviesan un muy irregular arranque de año de la mano de Francisco Meneghini, a tal punto de que varios ya dudan de la continuidad del argentino como DT.

Y es que los números del bulla con Paqui son a lo menos alarmantes. En las primeras cuatro fechas de la Liga de Primera 2026 apenas rescataron tres de doce puntos posibles, ubicándose en un discreto 12° puesto.

Para más remate hay algunos movimientos del DT azul pensando en el duelo ante los albos que tiene varios preocupados. Uno de ellos es el de alinear como titular a Israel Poblete en mediocampo, esto luego de perder el puesto de un tiempo a este parte.

Pinilla no quiere a Poblete como titular en Universidad de Chile

Uno que rechazó con todo esta idea es Mauricio Pinilla, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura afirmó que “Israel Poblete está en un mal momento futbolístico. No puede ser titular en un Superclásico. Futbolísticamente viene de un bajón horrible y no está jugando bien”.

Israel Poblete perdió la titularidad en Universidad de Chile y podría ir desde el arranque este domingo. | Foto: Photosport.

En ese sentido el ex delantero criticó el ingresó de Poblete por sobre Lucas Romero en el duelo ante Limache del pasado domingo. “Lo peor es lo que dijo después, que lo hizo entrar porque tenía un jugador con más experiencia en el torneo local. No puedes decir esa estupidez, es una tontera lo que dijo”, declaró.

“Hay un tema que no se nos puede escapar de las manos, que es que Paqui manejó muy mal el final del partido con Limache. Eso es claro, lo manejó pésimo, lo hizo horrible. No le acertó a los cambios, no supo sostener un resultado que era beneficioso para la U y hace unos cambios ridículos”, concluyó.

Día y horario para el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile

Albos y azules se enfrentarán este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026 y será arbitrado por Cristián Garay.

