Este domingo se vuelven a ver las caras Colo Colo y Universidad de Chile. Será el Superclásico 199 del fútbol nacional, en el marco de la quinta fecha de la Liga de Primera, con los albos como locales en el estadio Monumental.

Colo Colo partió con dudas la temporada, pero se fue afirmando. Los albos llegan al Superclásico con tres victorias en línea. Algo diametralmente distinto ocurre con la U.

El cuadro dirigido por Francisco Meneghini registra tres empates y una derrota, aún sin encontrar el triunfo. En la reciente igualdad ante Deportes Limache, el arquero Gabriel Castellón fue muy cuestionado por estar flojito en el tanto que significó el 2-2 final.

Herrera le pone fichas a Castellón en la U y le pega a De Paul en Colo Colo

Pese a esto, uno que jugó varios Superclásico por la U, Johnny Herrera, apuesta fuerte por lo que hará Castellón contra Colo Colo, mientras que fue más duro con Fernando De Paul en el Cacique. El ex 25 compartió con el Tuto en los azules.

Herrera fue compañero de De Paul en la U y la selección chilena.

“Creo que Castellón no ha tenido clásico malo, por lo tanto para el domingo le voy a dar pleno respaldo a mi compadrito“, dijo Johnny Herrera en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Y Fernando De Paul ha tenido malos registros en los clásicos, ha ganado uno sólo como de 6 ó 7 que ha jugado“, sentenció el hoy comentarista y ex arquero de Universidad de Chile.

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan este domingo 1 de marzo, desde las 18:00 horas en el estadio Monumental, por la quinta fecha del campeonato nacional. Arbitrará Cristián Garay.

