Fue referente en la Roja, ganó cuatro títulos con Colo Colo y ahora explica qué pasa con la capitanía

La capitanía de Colo Colo ha generado revuelo en este 2026. Cuando todos pensaban que el portador de la cinta iba a ser Arturo Vidal, apareció el nombre de Fernando De Paul y finalmente se quedó con dicho puesto.

Es más, desde la pretemporada que el portero asumió el nuevo rol y se ganó el respeto de sus compañeros. Tras la salida de Esteban Pavez y Vicente Pizarro, el golero quedó como uno de los más experimentados y le ganó la pulseada al “King”.

ver también “Es el club más popular”: la emoción de Justo Villar al recordar su paso por Colo Colo

Tema no menor y que abordó Roberto Rojas en conversación con Redgol. El “Cóndor” alertó que este tema puede generar divisiones al interior del camarín. Además deslizó el principal motivo por el que Fernando Ortiz se inclinó por el portero. Incluso Vidal podría ser suplente en el Superclásico.

“Yo cuando fui capitán de Colo Colo se dio de forma natural. Ahora hay mucho ego, muchos intereses. El capitán no es el que habla más dentro de la cancha, si no el que es más profesional y puede liderar un equipo. Hoy son funciones totalmente diferentes”, aseguró el ganador de cuatro títulos con el Cacique.

“De repente el técnico aparece con una luz encendida y te cambia el capitán en camarín. Estas peleas solo traen problemas”, alertó el “Cóndor” que entregó su respaldo a De Paul para que siga como el líder del equipo.

Roberto Rojas recalcó que se debe mantener a De Paul de Capitán. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

Publicidad

Publicidad

Cóndor Rojas analiza el Superclásico 199

Pero Roberto Rojas además abordó el presente que se viene en el Superclásico 199. Lo que podría marcar un antes y un después tanto en Colo Colo como en Universidad de Chile.

ver también ¿Nueva polémica? La razón de la salida de Arturo Vidal de la titularidad en Colo Colo ante la U

“Por los resultados anteriores, Colo Colo es favorito. Pero este partido es distinto. Universidad de Chile se juega mucho, puede sacar un buen resultado y mejorar su rendimiento”, aseguró el ex seleccionado nacional.

“Es un partido diferente donde tienes que entrar concentrado. Se puede perder un clásico por detalles”, sentenció el Cóndor.

Publicidad

Publicidad

En síntesis:

Fernando De Paul es el nuevo capitán de Colo Colo para la temporada 2026.

El técnico Fernando Ortiz eligió al portero tras las salidas de Pavez y Pizarro.

Roberto Rojas analizó el Superclásico 199 señalando a Colo Colo como el equipo favorito.